Η Μουγγή Καμπάνα, του Θανάση Τριαρίδη στο Θέατρο Μπέλλος

Η ομάδα RODEZ παρουσιάζει, στο Θέατρο Μπέλλος, το έργο του Θανάση Τριαρίδη, «Η Μουγγή Καμπάνα», σε σκηνοθεσία Μάριου Κρητικόπουλου και Πάνου Αποστολόπουλου. Σε μια απέραντη έρημη πολιτεία στέκεται μια αλλόκοτη εκκλησία με μια τεράστια, ακόμη πιο αλλόκοτη, σκοτεινή καμπάνα που έχει το χρώμα του σκοτωμένου αίματος. Όσο κι αν τραβάς τη γλώσσα της κανένας ήχος δεν βγαίνει πια. Όλα ξεκίνησαν το 1191 μετά τον Χριστό, κι ακόμα συνεχίζουν. Το χωριό της Ευλογιάς ήταν για αιώνες ο «Παράδεισος», όμως μια γενοκτονία, που βρίσκει ένοχους τους κατοίκους της, κάνει το Στόμα του Θεού να πάψει. Το ξέσπασμα του λιμού που μετατρέπεται σε επιδημία είναι το μόνο που τους αναγκάζει να ψάξουν τον τρόπο για να επανορθώσουν και να επιστρέψουν στην εποχή της ευμάρειας. Άραγε τι θα πει δικαιοσύνη και τι αγάπη; Ένα έργο γραμμένο το 2003, με ζητήματα τόσο επίκαιρα που απασχολούν την κοινωνία μέχρι και σήμερα. Μια παράσταση με τέσσερις ηθοποιούς, συνεχώς επί σκηνής, με εργαλεία το σώμα τους και τη φωνή τους. Η μουσική είναι πρωτότυπη, επηρεασμένη από δημοτικά τραγούδια, μοιρολόγια και εκκλησιαστικούς ύμνους.

Παίζουν: Σόνια Καλαϊτζίδου, Μάριος Κρητικόπουλος, Ανθή Σαββάκη, Ηλέκτρα Σαρρή

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

12€ (γενική είσοδος), 10€ (μειωμένο), 5€ (ατέλεια)

Θέατρο Μπέλλος, Κέκροπος 1, Αθήνα

Συναυλία στο σκοτάδι με τον Γιάννη Κότσιρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ο Γιάννης Κότσιρας ανεβαίνει στη σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης για μία μοναδική συναυλία στο σκοτάδι, με σκοπό την υποστήριξη του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “Η Φλόγα”. Μετά τις συνεχείς sold out συναυλίες στο σκοτάδι, τα “Σπουδαία Events” υποδέχονται τον σπουδαίο τραγουδιστή και τους μουσικούς του για μία βραδιά που θα θυμίζει όνειρο θερινής νυχτός. Μία συσκοτισμένη αίθουσα και η φωνή του Γιάννη Κότσιρα αρκούν για να νιώσουμε και πάλι παιδιά! Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

Δευτέρα 1 Απριλίου στις 21:00

Γενική είσοδος: 15€, Μειωμένο (Μαθητικό – Φοιτητικό – ΑμεΑ): 12€

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος

Ψηφίδων Σύνθεσις: 9η ετήσια ομαδική έκθεση ψηφιδωτού στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης φιλοξενεί για τρίτη συνεχή χρονιά την ομαδική έκθεση ψηφιδωτού, με τίτλο Ψηφίδων Σύνθεσις. Η συνύπαρξη 38 ψηφοθετών δείχνει το πολυδιάστατο της τέχνης τους. Κοινός τόπος όλων, το πάθος τους γι’ αυτή. Με το σφυρί και το αμόνι τέμνουν και ανασυνθέτουν την πέτρα, το μάρμαρο, το σμάλτο. Ξύλα, κεραμικά και μέταλλα γίνονται εκφραστικά εργαλεία και εφαρμόζονται σε κλασσικές και μικτές τεχνικές. Τα έργα της έκθεσης παίρνουν θέση στην γραμμή του χρόνου, οι τεχνικές μπλέκονται με τα χρώματα, τα νοήματα με την απεικόνιση, οι συμβολισμοί με το συγκεκριμένο, ο ρεαλισμός με την φαντασία. Τα έργα θέτουν ερωτήματα τόσο εκφραστικά όσο και τεχνικά. Μπορεί ένα ψηφιδωτό να θίγει θέματα που μας συνταράζουν; Μπορεί να υπαινίσσεται; Η φωτογραφία, το κολάζ μπορούν να συμπορευτούν με τις ψηφίδες; Οι θεατές καλούνται να δώσουν απαντήσεις.

Καθημερινά στις 18:00 – 22:00

Είσοδος ελεύθερη

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.