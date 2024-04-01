«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Μια φάρσα και μια δύσκολη απόφαση - Δείτε το trailer

Νέος μήνας μπαίνει και οι νόστιμες μαγειρικές αναμετρήσεις στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» συνεχίζονται με αμείωτο κέφι και όρεξη! Οι νικητές του προηγούμενου επεισοδίου, Ειρήνη και Λουκάς, ξαναμπαίνουν στην κουζίνα και αντιμετωπίζουν ένα παντρεμένο και ερωτευμένο ζευγάρι, την Πετρούλα και τον Μιχάλη.

Οι δύο φίλοι έχουν καταφέρει να κερδίσουν τις εντυπώσεις με τις μαγειρικές και χορευτικές τους ικανότητες αλλά και να αποσπάσουν θετικά σχόλια από τον Έκτορα σε δύο επεισόδια. Τρίτη φορά σήμερα, η Ειρήνη και ο Λουκάς δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να μαγειρέψουν «χοιρινό με χρωματιστές πιπεριές και μυρωδάτο ρύζι».

Η Πετρούλα και ο Μιχάλης διηγούνται την ιστορία της γνωριμίας και του γάμου τους στον Μάρκο, όμως λίγο πριν την μαγειρική αναμέτρηση, μία φάρσα της Πετρούλας αναστατώνει τους πάντες στο στούντιο. Τελικά, οι δυο τους συνεχίζουν με πολύ καλή διάθεση και μαγειρεύουν «γαριδομακαρονάδα».

Ο Έκτορας πρέπει να πάρει μία πολύ δύσκολη απόφαση, καθώς τα πιάτα των σημερινών ζευγαριών είναι τα καλύτερα που έχει δοκιμάσει μέχρι τώρα στην εκπομπή. Πολύ γευστικά και με ελάχιστα λάθη, όμως ένα θα κερδίσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου.

