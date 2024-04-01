My Style Rocks: Βραδινή έξοδος με χαμηλό παπούτσι - Δείτε το trailer

Μια δοκιμασία που αποτελεί επιθυμία των τηλεθεατριών καλούνται να παρουσιάσουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks.

Οι fashionistas πρέπει να ετοιμάσουν βραδινά σύνολα με χαμηλό παπούτσι.

Με ποιες προδιαγραφές ένα τέτοιο υπόδημα μπορεί να ενταχθεί σε μία εμφάνιση για βραδινή έξοδο και μάλιστα να πρωταγωνιστεί στο look;

Το outfit της Νικολίνας για techno πάρτι στο Βερολίνο δε φαίνεται να πείθει ιδιαίτερα, περισσότερο λόγω concept. Ο τρόπος που οι διαγωνιζόμενες μπερδεύουν τα task προβληματίζει τον Στέλιο Κουδουνάρη.

Η αστοχία στο look της Μπι την κάνει να νιώθει πως τίποτα από αυτά που παρουσιάζει δεν αρέσει και αμφισβητεί την παρουσία της στο διαγωνισμό…

Η Δομινίκη φέρνει στο look της μία τσάντα που αποτελεί δική της δημιουργία αποσπώντας θετικά σχόλια.

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

