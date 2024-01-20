Αντιγόνη 441 +, σε σκηνοθεσία Κοραή Δαμάτη στο Θέατρο Αλκμήνη

Η ομάδα Ρέοντα πρόσωπα παρουσιάζει το «Αντιγόνη 441 +», σε σκηνοθεσία Κοραή Δαμάτη και μουσική Δήμητρας Γαλάνη και Γιώργου Μπουσούνη. Πρόκειται για μία πειραματική προσέγγιση στο έργο του Σοφοκλή με έξι γυναίκες να ερμηνεύουν όλους τους ρόλους της τραγωδίας -αντρικούς, γυναικείους και τον χορό- σε μια τολμηρή, διττή ανάγνωση, συνδέοντας το δράμα με τις θρησκευτικές του καταβολές, αλλά και με το έντονο πολιτικό του στοιχείο.

Κάθε Σάββατο στις 21:15 και Κυριακή στις 18:15

Από 5€

Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8-12, Αθήνα

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο: Μια stand-up comedy παράσταση με τον Γιώργο Χατζηπαύλου στο Μέγαρο Μουσικής

Τι είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο; Μια παράσταση stand-up comedy για: Τα μοναδικά 15 λεπτά που ένας άντρας μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Το καλύτερο χρονικό σημείο κάθε σχέσης. Τα παζλ και τους παραδοσιακούς χορούς. Όσα γράφονται μόνο σε post, γιατί αν τα πεις προφορικά θα γεράσεις μόνος. Το σύμπαν που σε βοηθά να βρεις το άλλο σου μισό, 500 μέτρα μακριά από το σπίτι σου. Όσα μαθαίνεις για τους μπαμπάδες στην παιδική χαρά. Τους life coaches και όσους γράφουν στο προφίλ τους “εραστής του φωτός”. Τον τρόπο να ανακαλύψεις ποιος πραγματικά είσαι και τι κάνεις, αν βρεις ότι είσαι αντιπαθητικός. Τον σωστό και τον λάθος τρόπο να μεγαλώνεις και όλα όσα θα έλεγες στον έφηβο εαυτό σου. Όσους σού λένε αριθμούς και ονόματα μετά το φτέρνισμα, θες δεν θες. Τη σχέση ανάμεσα σε ένα ντικ πικ και την ελεύθερη οικονομία. Αλλά και για όλα εκείνα, μικρά ή μεγάλα, για τα οποία αποφεύγουμε να μιλήσουμε παρότι είναι μπροστά μας, σαν ελέφαντας στο δωμάτιο.

Σάββατο 20/1 στις 21:00

12-27€

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας και Πέτρου Κόκκαλη, Ιλίσια

Jazz Nights με τους Street Cafe Trio στον Μικρό Κεραμεικό

Οι Jazz βραδιές συνεχίζονται με τους Street Cafe Trio στον Μικρό Κεραμεικό από το Σάββατο 20 Ιανουαρίου έως το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 23.00. Αυτή την φορά προσκεκλημένος του τρίο των Alfred Ruci (κιθάρα, φλάουτο), Bledhi Telha (κιθάρα) και Κώστα Αρσένη (διπλό μπάσο) είναι ο Γιώργης Χριστοδούλου. Jazz Standards, Funky, Latin διασκευές, αλλά και κλασικές μπαλάντες, διασκευασμένες από την ιδιαίτερη φωνή του Γιώργη Χριστοδούλου. Με την συμμετοχή και του Σταμάτη Παργινού στο cello για 3 βραδιές και πάντα στο φουαγιέ του Μικρού Κεραμεικού.

Αυστηρά για 45 άτομα.

20 και 27 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου στις 23:00

12€ γενική είσοδος

Μικρός Κεραμεικός, Ευμολπιδών 13, Αθήνα

Όλοι Εδώ – 50 Χρόνια Δημοκρατία στο ΜοMus – Μουσείο Άλεξ Μυλωνά

Πέτρα, σύρμα, ξύλο, γύψος και κατακόκκινα γαρύφαλλα πλαισιώνουν ένα σύνθημα που παραπέμπει στα συνθήματα της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, τον Νοέμβριο του 1973 και είναι παράλληλα ο τίτλος της ιστορικής έκθεσης «Όλοι εδώ. 50 χρόνια Δημοκρατία» που οργανώνει το MOMus-Μουσείο Αλεξ Μυλωνά για τον εορτασμό των 50 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η έκθεση συγκεντρώνει έργα τεσσάρων από τους σημαντικότερους Έλληνες εικαστικούς της μεταπολεμικής περιόδου, του Βλάση Κανιάρη, του Δημήτρη Αληθεινού, της Βάσως Κατράκη και του Α. Τάσσου, έργα των οποίων παρουσιάστηκαν σε εκθέσεις κατά την περίοδο της χούντας ή αμέσως μετά, ως σύμβολα αντίστασης και εναντίωσης, ελπίδας και δημοκρατίας. Οι τέσσερις εικαστικοί δημιουργοί ήταν “παρόντες” με το έργο τους ως καλλιτεχνική έκφραση, ως “πολιτική” θέση και στάση, συνειδητά και αδιαμεσολάβητα, σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Επιπλέον, το έργο του εικαστικού Γιάννη Παππά, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Βερολίνο, παρουσιάζεται αντιστικτικά στην έκθεση, ως μια νέα προσέγγιση απέναντι στη μνήμη και την ιστορία, ως “γέφυρα” ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 11:00 – 19:00, Πέμπτη στις 11:00 – 22:00

MOMus – Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, Πλατεία Αγίων Ασωμάτων 5, Αθήνα

