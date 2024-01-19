My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Μιμή είναι η νικήτρια της ημέρας

Μετά από ένα ακόμα άκρως ενδιαφέρον επεισόδιο του My Style Rocks στον Σκάι, μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Μιμή, με το ανδρόγυνο look της να αρέσει περισσότερο από τα υπόλοιπα σε κριτές και συμπαίκτριες.

Παράλληλα, η μεγάλη νικήτρια αποφάσισε να αφαιρέσει βαθμό από την Χριστιάννα, η οποία ήταν τελευταία στην ψηφοφορία.

Παρά τη νίκη της, η σημερινή ημέρα ήταν άκρως επεισοδιακή για τη Μιμή, καθώς με αφορμή τη βαθμολογία της, κάποιες συμπαίκτριες της δήλωσαν πως τη βλέπουν να τις φωτογραφίζει και κάπου να στέλνει τις φωτογραφίες τους. Φυσικά η ίδια διέψευσε το περιστατικό.

Η Έφη αποφάσισε να πάει σε αγώνα μποξ για να παρακολουθήσει το αγόρι της, με ένα look που έκανε την Αμάντα να ξεσπάσει και να στραφεί προς τον Στέλιο Κουδουνάρη, στον οποίο δήλωσε πως «αν είχε βάλει εκείνη αυτό το παντελόνι, θα είχε πάρει από έκεινον άσσο».

Δείτε το δώρο του Marc Jacobs στη Σοφία Χατζηπαντελή:

Δείτε την πασαρέλα των κριτών και της Κατερίνας Κραβάτου:

Αλλά και την είσοδο των κοριτσιών:

