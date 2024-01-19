Happy Traveller στον ΣΚΑΪ: Tαξίδι στην Απουλία της Κάτω Ιταλίας

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, το Happy Traveller στον Σκάι ξεκινά ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στην επαρχία της Απουλίας στην Κάτω Ιταλία.

Στο Α’ Μέρος, ο Ευτύχης με την Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους φεύγουν με πλοίο από Ηγουμενίτσα για Μπάρι και ξεκινούν το οδοιπορικό τους στο νότιο τμήμα της γειτονικής μας χώρας όπου υπάρχει έντονο το στοιχείο της Magna Grecia.

Κάνουν βόλτα στη γραφική παλιά πόλη του Μπάρι και μαθαίνουν πώς φτιάχνονται τα παραδοσιακά ζυμαρικά σε σχήμα αυτιού.

Οδηγούν παράλληλα με την ακτή και περνούν από το ειδυλλιακό Πολινιάνο αλ Μάρε (Polignano al mare) με τις εντυπωσιακές σπηλιές. Επόμενη στάση, η Μονόπολη και το πανέμορφο Αλμπερομπέλο με τους χαρακτηριστικούς τρούλους.

Η πρώτη διανυκτέρευση είναι στο Οτράντο γνωστό και ως "Υδρούσα" με το γραφικό λιμάνι, όπου κάνουν απογευματινή βόλτα στο κάστρο και δοκιμάζουν τοπικές σπεσιαλιτέ.

Την επόμενη μέρα κατηφορίζουν ως την άκρη του "τακουνιού της μπότας της Ιταλίας", και στη συνέχεια περνούν από την Καλλίπολη και το Λέτσε που αποκαλείται και Φλωρεντία του Νότου.

Εκεί γύρω από το Λέτσε επισκέπτονται και το χωριό Καλημέρα που είναι ένα από τα ελληνόφωνα χωριά της χερσονήσου Salento γνωστά και ως Grecia Salentina (Η Ελλάδα της χερσονήσου Σαλέντο).

Η συνέχεια έχει πέρασμα από τον Τάραντα, την αρχαία ελληνική αποικία των Σπαρτιατών, την οποία θα εξερευνήσουν στο δεύτερο μέρος του ταξιδιού τους στο επόμενο επεισόδιο.



HAPPY TRAVELLER, κάθε Κυριακή στον ΣΚΑΪ

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!





Πηγή: skai.gr

