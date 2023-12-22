Χριστούγεννα με το Happy Traveller: Δείτε το trailer

Εορταστικά, χριστουγεννιάτικα, μαγευτικά είναι τα επόμενα επεισόδια του Happy Traveller με τους ταξιδιώτες μας να επισκέπτονται 4 χώρες και 4 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε 4 ημέρες, αλλά και περιοχές της Ελλάδας. Ανακαλύπτουν τη μαγεία των Χριστουγέννων, κάνοντας αυτό που ξέρουν καλύτερα… να ταξιδεύουν και να μας μεταφέρουν εντυπωσιακές εικόνες, συγκλονιστικά τοπία και εμπειρίες ζωής!

Στο πρώτο μέρος, το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 16.40, η οικογένεια του Happy Traveller ξεκινά το εορταστικό roadtrip στη χιονισμένη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Πρώτος σταθμός η αριστοκρατική Βιέννη. Ιστορικά κτίρια, παλιά ανάκτορα, η Όπερα, καφέ, μουσεία, πλατείες, εκκλησίες και η διασημότερη χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης, κάνουν την πρωτεύουσα της Αυστρίας το απόλυτο χριστουγεννιάτικο όνειρο για τους περισσότερους και έναν από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς χειμωνιάτικους προορισμούς.

Επόμενος σταθμός, η κουκλίστικη Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα της Σλοβακίας, που εκπλήσσει ευχάριστα τους ταξιδιώτες, παρά το μικρό μέγεθός της. Τελευταίος σταθμός γι’ αυτό το επεισόδιο, η παραμυθένια Βουδαπέστη, πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, με τα επιβλητικά παλάτια, την αριστοκρατική ομορφιά και τα μνημεία κλασικής αρχιτεκτονικής.

Το εορταστικό οδοιπορικό θα ολοκληρωθεί στο τελευταίο επεισόδιο του 2023, το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου, με την επίσκεψη στην Πράγα, εκδρομή στην Ελλάδα και αναδρομή σε κορυφαίους χριστουγεννιάτικους προορισμούς που επισκέφτηκε το Happy Traveller τα 10 τελευταία χρόνια!

