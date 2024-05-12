Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι οι χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν σχετικά με την απελευθέρωση ομήρων συνιστούν μια «οπισθοδρόμηση» στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες ο Μπάιντεν εκτίμησε ότι μια εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς είναι εφικτή ακόμη και «αύριο», αν η Χαμάς αφήσει ελεύθερους τους ομήρους που κρατά.

«Καταδικάζουμε αυτή τη θέση του Αμερικανού προέδρου, τη θεωρούμε μια οπισθοδρόμηση σε σχέση με τα αποτελέσματα του τελευταίου γύρου διαπραγματεύσεων», κατά τη διάρκεια των οποίων η Χαμάς αποδέχθηκε μια πρόταση των μεσολαβητών, ανέφερε το παλαιστινιακό κίνημα σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα η Χαμάς υπογράμμισε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «εκβίασε τον εκτροχιασμό» των συνομιλιών, εξαπολύοντας επίθεση στη Ράφα, την πόλη στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

