Κι όμως γίνονται και θαύματα στις μέρες μας… Η αγαπημένη παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά υποδέχτηκε σήμερα, Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023, στο στούντιο του «Fay’s Time», στον ΣΚΑΪ, τα παιδιά του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Είναι γνωστές οι ευαισθησίες της παρουσιάστριας, αφού και πέρυσι είχε προχωρήσει σε μια αντίστοιχη πρωτοβουλία.

Έτσι, λοιπόν, στην τελευταία της εκπομπή η Φαίη Σκορδά υποδέχτηκε τους μικρούς φίλους και φίλες του οργανισμού, που κάνει πραγματικότητα τα όνειρα των παιδιών. Ωστόσο, αυτό που δεν περίμενε η παρουσιάστρια ήταν να ζήσει ένα μικρό «θαύμα» με τη βοήθεια της κυρίας Δήμητρας Κατσαφάδου, η οποία είναι ιδρύτρια και επιχειρηματίας της εταιρείας «La Vie en Rose».

Η κα. Κατσαφάδου εμφανίστηκε λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής και μας επιφύλασσε μια ευχάριστη έκπληξη. Αφού πρώτα έκανε μια κατάθεση ψυχής, η γνωστή επιχειρηματίας είπε ότι δωρίζει το αστρονομικό ποσό των 100 χιλ. ευρώ στον φιλανθρωπικό οργανισμό!

Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Δήμητρα Κατσαφάδου είπε φανερά συγκινημένη: «Συγχαρητήρια και σε εσένα Φαίη, γιατί ξέρω ότι σαν Φαίη λειτουργείς εκεί πέρα. Η καρδιά μου πάει να ‘’σπάσει’’. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω πώς μπορώ να κάνω αυτή τη δωρεά που θα σας ανακοινώσω τώρα… Είναι από τον Θεό. Να πιστεύουμε στον Θεό.

Η ‘’La vie en rose’’ και εγώ θα δωρίσουμε 100.000 ευρώ σε αυτά τα παιδιά, γιατί έχω γνωρίσει πολλά παιδιά από αυτά, ζω μέσα από αυτά. Ο Θεός δεν μου έχει δώσει δικό μου παιδί, αλλά προσπαθώ να εκπληρώνω όσες περισσότερες ευχές μπορώ. Σας λατρεύω», ανέφερε συγκινημένη η επιχειρηματίας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνηση αυτή δεν θα μπορούσε να αφήσει ασυγκίνητη τη Φαίη Σκορδά, η οποία με τη σειρά της δεν κατάφερε να κρύψει τα δάκρυά της. Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι ένας οργανισμός που εκπληρώνει ευχές παιδιών 3 έως 18 ετών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.