Στο «σφυρί» το ιδιωτικό νησί Μπεργκ που ενέπνευσε την Αγκάθα Κρίστι

Το ιδιωτικό νησί Μπεργκ στις ακτές του Μπίγκμπερι, στο νότιο Ντέβον της Αγγλίας διατίθεται προς πώληση. Στο νησί υπάρχει το πολυτελές ξενοδοχείο, Burgh Island Hotel, που χτίστηκε το 1929 και έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους τους Beatles, τη Νάνσι Κούναρντ, τον δούκα και τη δούκισσα του Ουίνδσορ.

Φημολογείται μάλιστα ότι στο ξενοδοχείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Αϊζενχάουερ και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ουίνστον Τσόρτσιλ συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο πριν από την D-Day το 1945. Αλλά η πιο γνωστή καλεσμένη ήταν ίσως η Αγκάθα Κρίστι, η οποία είχε βρει στο νησί καταφύγιο και έγραψε εκεί δύο από τα μυθιστορήματά της, τα «Δύο εγκλήματα κάτω από τον ήλιο » και «Μετά δεν έμεινε κανένας».

