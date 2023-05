Chrissy Metz: Της λείπει η επιτυχημένη σειρά «This Is Us»

Η Μετς πλέον προσπαθεί να βελτιώσει τις δεξιότητές της ως κινηματογραφική ηθοποιός μετά το τέλος της σειράς

Σχεδόν έναν χρόνο αφότου έπεσαν οι τίτλοι τέλους της τηλεοπτικής σειράς «This Is Us» η Κρίσι Μετς μοιράζεται πώς ήταν η μετάβαση από τον ρόλο που ξεκίνησε την καριέρα της.

Η Μετς, η οποία έπαιξε την Κέιτ Πίρσον στη επιτυχημένη σειρά, μπαίνει σε έναν πιο σκοτεινό χαρακτήρα στη νέα ταινία «Stay Awake» καθώς προσαρμόζεται στο να αναλάβει νέους ρόλους και να μεταβεί σε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

«Το "This Is Us" μου λείπει απελπισμένα», είπε στο αμερικανικό περιοδικό People η ηθοποιός και τραγουδίστρια. «Και όχι μόνο άλλαξε τη ζωή μου, αλλά ο τρόπος που άγγιξε τις ζωές, τις καρδιές και τα μυαλά των ανθρώπων, ήταν πραγματικά, πραγματικά ξεχωριστός».

Η Μετς πλέον προσπαθεί να βελτιώσει τις δεξιότητές της ως κινηματογραφική ηθοποιός μετά το τέλος της σειράς.

«Είναι δύσκολο όταν κάνεις κάτι για έξι χρόνια, επειδή ξέρεις πραγματικά τον χαρακτήρα, και παρόλο που ανακαλύπτεις ακόμα περισσότερα γι' αυτόν, τον έχεις κατανοήσει», είπε στο περιοδικό και πρόσθεσε: «Ενώ με μια ταινία, έχεις ίσως έναν μήνα αν είσαι τυχερός από την προετοιμασία μέχρι το τέλος».

Με αυτή τη νέα ελευθερία να εξερευνά άλλους ρόλους, η Μετς βρίσκεται στη μέση μιας φάσης της καριέρας της που είναι ταυτόχρονα προκλητική και συναρπαστική.

«Ναι, εννοώ, είναι μια περίεργη μετάβαση γιατί τα έξι χρόνια είναι πολλά», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

