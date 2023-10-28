Family Weekend: 6+1 προτάσεις δημιουργικής διασκέδασης με τα παιδιά

Η ιστορία του σπασμένου καθρέφτη: Νέα παραγωγή από την Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Τέχνης

Η Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν παρουσιάζει από 29 Οκτωβρίου το νέο ελληνικό έργο για παιδιά: «Η ιστορία του σπασμένου καθρέφτη» του Ανδρέα Φλουράκη, ελεύθερα εμπνευσμένο από την «Βασίλισσα του Χιονιού» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Πρόκειται για μια συναρπαστική παραμυθένια περιπέτεια που με σύγχρονη γλώσσα και αναφορές, γρήγορους ρυθμούς, χιούμορ και φαντασία, επιθυμεί να μιλήσει στις καρδιές των παιδιών τόσο για τις διαχρονικές αξίες της αγάπης και της φιλίας, όσο και για φλέγοντα περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα.

Παίζουν: Ρένα Κυπριώτη, Λευτέρης Βασιλάκης, Μαριλένα Μόσχου, Χρήστος Σταθούσης κ.ά.

Παραστάσεις: Από 29 Οκτωβρίου 2023 έως 28 Απριλίου 2024

Εισιτήρια: 12€ γενική είσοδος, ομαδικές κρατήσεις 10€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Τέχνης – Σκηνή Φρυνίχου, Φρυνίχου 14, Πλάκα. Τηλέφωνα ταμείου: 2103222464, 2103236732

Τα Ξύλινα Σπαθιά του Παντελή Καλιότσου στο Θέατρο Βρετάνια

Η Ανδρομάχη Χρυσομάλη, σκηνοθέτης και θεατρολόγος, επιστρέφει ξανά από τις 29 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βρετάνια με ένα άλλο σημαντικό έργο της Παιδικής Λογοτεχνίας, «Τα Ξύλινα σπαθιά» του Παντελή Καλιότσου, που ανεβαίνει για πρώτη φορά στο θέατρο. Ένα βαθιά επίκαιρο αντιπολεμικό έργο, που αναδεικνύει την αλληλεγγύη, την αγάπη και την ειρήνη. Στο χωριό Μανωλίτσα, λίγο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, όταν ακόμη οι μνήμες είναι νωπές, ένας πονηρός έμπορος παιχνιδιών, αποφασίζει να αλλάξει την βιτρίνα του μαγαζιού του και να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά παιχνίδια, με κάθε λογής πολεμικά, γοητεύοντας όχι μόνο τα παιδιά αλλά και τον δάσκαλο, ξεσηκώνοντάς τα και παρασύροντάς τα σε ένα ξέφρενο πολεμικό παιχνίδι με σκοπό την αύξηση του κέρδους του. Οι μαθητές, καταστρώνουν σχέδια στα διαλείμματα του σχολείου, για να κατατροπώσουν τον «εχθρό», χωρίζονται σε ομάδες και αρχίζει η δράση. Τι θα γίνει όμως, όταν τα παιδιά θα έρθουν αντιμέτωπα με τις συνέπειες του «πολέμου»; *Παίζουν: Τάκης Βαμβακίδης, Μάκης Πατέλης, Θωμάς Χαβιανίδης, Παναγιώτης Λέκκας, Γιάννης Τσαλίδης κ.ά.

Παραστάσεις: Από 29 Οκτωβρίου 2023. Κάθε Κυριακή 15:00

Εισιτήρια: 12€. Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7, Αθήνα. Τηλ: 21 0322 1579

Κινηματογράφος

Μπάντι ο ροκ Σταρ 3 (μεταγλωττισμένη)

Υπόθεση: Μετά την παγκόσμια περιοδεία του, ο Μπάντι παίρνει λίγο χρόνο και επιστρέφει στο χωριό του. Όταν μαθαίνει ότι η μπάντα κοριτσιών, K-9, δεν ξέρει ποιος είναι ο Άνγκους Σκάτεργουντ, αποφασίζει να λάβει μέρος στο μουσικό διαγωνιστικό σόου, Battle the Beat, για να εμπνεύσει μια νέα γενιά ροκ σταρ. Αλλά ο Μπάντι διαχειρίζεται περισσότερα από όσα μπορεί όταν ασχολείται με το τηλεοπτικό σόου, καθώς παραμελεί τους στόχους του και μετατρέπεται εν μια νυκτί σε τηλεπερσόνα.

