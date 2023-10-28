Οι ταινίες που θα δούμε το Σαββατοκύριακο σε TV και πλατφόρμες

Προδοσία στην ΕΡΤ2, 28/10 στις 22:00

Δραματική, πολεμική ταινία, ελληνικής παραγωγής του 1964

Σκηνοθεσία: Κώστας Μανουσάκης, Ηθοποιοί: Πέτρος Φυσσούν, Μάνος Κατράκης, Δημήτρης Μυράτ, Έλλη Φωτίου, Ζωρζ Σαρρή, Δημήτρης Νικολαΐδης, Ντόρα Βολανάκη, Γιώργος Μπάρτης

Ο υπολοχαγός Καρλ φον Στάιν υπηρετεί στην Ελλάδα, ως αξιωματικός διαφώτισης των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής, και ζει στο επιταγμένο σπίτι του καθηγητή Βίκτωρα Καστριώτη. Εκεί γνωρίζει τη Λίζα, μια νέα κοπέλα που εμφανίζεται ως ανιψιά του καθηγητή, ενώ στην πραγματικότητα είναι εβραϊκής καταγωγής. Οι δυο νέοι ερωτεύονται και ετοιμάζονται να παντρευτούν, όταν ο Κάρλ μαθαίνει την αλήθεια…Η ταινία εκπροσώπησε την Ελλάδα στο φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών, το 1965, και κέρδισε το ειδικό βραβείο της Σοβιετικής Επιτροπής Ειρήνης στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας την ίδια χρονιά.

3 X στο COSMOTE CINEMA 2HD, 29/10 στις 23:20

Ταινία τρόμου αμερικανικής και καναδέζικης παραγωγής του 2022

Σκηνοθεσία: Τάι Γουέστ, Ηθοποιοί: Μία Γκοθ, Τζένα Ορτέγκα, Μπρίτανι Σνόου

Halloween Week. Το 1979, μια μικρή παρέα φτάνει σε μια απομονωμένη φάρμα του Τέξας με σκοπό να πραγματοποιήσει τα γυρίσματα μιας αισθησιακής ταινίας. Μα σύντομα τα μέλη της ανακαλύπτουν ότι οι ηλικιωμένοι ιδιοκτήτες κρύβουν ένα σκοτεινό μυστικό.

Pain Hustlers, από 27/10 στο Netflix

Με το όνειρο να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή για την ίδια και τη νεαρή κόρη της, η Λίζα (Έμιλι Μπλαντ) δέχεται μια δουλειά που της προτείνει ο Πιτ (Κρις Έβανς) σε μια αποτυχημένη φαρμακευτική start-up, όπου η γοητεία, η όρεξη και το θάρρος οδηγούν τη Λίζα σε μια πολυτελή ζωή και την εταιρεία στο κέντρο μιας εγκληματικής συνωμοσίας με φρικτές συνέπειες.

