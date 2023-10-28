Οι μεγάλες παραγωγές της Finos Film για τον πόλεμο του ‘40

Με διαφορά δύο χρόνων οι κορυφαίες πρωταγωνίστριες Τζένη Καρέζη και Αλίκη Βουγιουκλάκη υποδύθηκαν στη μεγάλη οθόνη ηρωίδες που κήρυξαν τον δικό τους πόλεμο ενάντια στον εισβολέα, δια χειρός Φίνος Φιλμ.

Η αγαπημένη ηθοποιός Τζένη Καρέζη πρωταγωνίστησε στη έγχρωμη παραγωγή «Κοντσέρτο για πολυβόλα» που έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους Αθήνας-Πειραιά στις 27 Φεβρουαρίου 1967 «κόβοντας» 427.698 εισιτήρια στην Α΄ προβολή.

Σε σενάριο Νίκου Φώσκολου και σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου το καστ αστέρων περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τον κορυφαίο Μάνο Κατράκη και τους Κώστα Καζάκο, Ανδρέα Μπάρκουλη, Άγγελο Αντωνόπουλo και Σπύρο Καλογήρου.

Η ταινία ήταν η αφορμή για τη πρώτη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, τον «Άγνωστο Πόλεμο (1971-1974)» σε σκηνοθεσία Νίκου Φώσκολου που κατέχει σταθερά την πρώτη θέση τηλεθέασης στην ιστορία με ποσοστό 83%.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Φίνος Φιλμ, Στάθη Καμβασινό «στην ταινία "Κοντσέρτο για πολυβόλα" η επιλογή της Τζένης Καρέζη στον ρόλο της Νίκης δεν επηρεάστηκε από την προηγούμενη αποτυχία της ταινίας «Εκείνος κι’ Εκείνη», στην οποία πρωταγωνίστησε με τον Φαίδωνα Γεωργίτση». «Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στον Ισθμό της Κορίνθου η σταρ γνώρισε τον άντρα της ζωής της, τον Κώστα Καζάκο, ενώ στα κενά των γυρισμάτων παίζοντας τάβλι ξεκίνησε η σχέση τους, την οποία αποκάλυψε η ίδια στον Ντίνο Δημόπουλο» τόνισε.

Στις 27 Οκτωβρίου του 1969 βγαίνει στις αίθουσες η δραματική ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά» με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ μαζί με τους Άγγελο Αντωνόπουλο και Παντελή Ζερβό. «Ήρθε πρώτη σε εισπράξεις ανάμεσα σε 99 παραγωγές εκείνης της χρονιάς, ενώ αποτελεί την 5η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου» ανέφερε ο κ. Καμβασινός.

Η ιστορία της ταινίας «Υπολοχαγός Νατάσσα» ξεκίνησε αμέσως μετά σε σκηνοθεσία Νίκου Φώσκολου. Ήταν μία υπερπαραγωγή της Φίνος Φιλμ με πολλά εξωτερικά γυρίσματα στην Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και στο Νταχάου με χιλιάδες κομπάρσους και κοστούμια. Όλα ξεκίνησαν, όταν ο Ν. Φώσκολος καλεσμένος σε ένα φιλικό σπίτι είπε την ιστορία της ταινίας παρουσία της Αλίκης η οποία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

«Όμως από την πλευρά του ήταν επιφυλακτικός και η παρέμβαση του Φίνου ήταν καθοριστική» επισήμανε ο κ. Καμβασινός και συνέχισε: «Στο πρώτο δοκιμαστικό που έκαναν της ζήτησε να βουτήξει το πρόσωπό της στα λασπωμένα νερά της Κωπαΐδας και όταν η ηθοποιός το έκανε ακολουθώντας τις οδηγίες του ξεκίνησε τα γυρίσματα».

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες στις 12 Δεκεμβρίου 1970 και σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων με 751.117 εισιτήρια σε Αθήνα και Πειραιά. Είναι η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, ένα ρεκόρ που κατείχε μέχρι το 1999, (όταν προβλήθηκε η ταινία «Safe Sex»).

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Φίνος Φιλμ «είχε ήδη ξεκινήσει η κάμψη της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου με την ταινία να αποτελεί φωτεινή εξαίρεση». «Ο Φίνος ζητούσε πεισματικά μία τέτοια ταινία για να επαναφέρει το γόητρο του σινεμά. Γι αυτό χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε ελληνική παραγωγή τρεις διευθυντές φωτογραφίας ενώ το λαμπερό δίδυμο των πρωταγωνιστών ήταν, σχεδόν, η τελευταία φορά που συνεργάστηκαν μαζί σε ταινία μεγάλου μήκους» όπως ανέφερε.

Σημειώνεται ότι στην ταινία «Ένα αστείο κορίτσι» ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ έκανε ένα μικρό πέρασμα.

Όταν το φιλμ προβλήθηκε στο εξωτερικό και ειδικά στο BBC2, οι παραγωγοί του μιούζικαλ «Εβίτα» πείστηκαν να δώσουν στην Αλίκη Βουγιουκλάκη τα πνευματικά δικαιώματα για να το ανεβάσει στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, ο Φιλοποίμην Φίνος δημιούργησε πέντε μεγάλες έγχρωμες παραγωγές με θέμα την γερμανική κατοχή στην Ελλάδα. Το «Κοντσέρτο για πολυβόλα (1967)», τη «Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά (1969)», το 1970 τις ταινίες «Αυτοί που μίλησαν με το θάνατο» και «Υπολοχαγός Νατάσσα» και το 1973 «Οι γενναίοι πεθαίνουν δυο φορές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φιλμ «Αυτοί που μίλησαν με το θάνατο» με τον Χρόνη Εξαρχάκο να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας ήταν μία βιωματική ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη.

«Ένας φόρος τιμής στην μητέρα του» υπογράμμισε ο κ. Καμβασινός «με τον Γιάννη Δαλιανίδη να έχει την επιμέλεια των πάντων».

Η ταινία με ένα καστ αστέρων όπως οι Ζωή Λάσκαρη, Γιάννης Φέρτης, Νικηφόρος Νανέρης, Βαγγέλης Σειλινός, Ελένη Ζαφειρίου και Μάνος Κατράκης ακολουθούσε την αντίσταση μιας παρέας νέων στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα το υπουργείο Τύπου της δικτατορίας είχε διαμαρτυρηθεί γιατί στα τελευταία καρέ της ταινίας φάνηκε μία ρώσικη σημαία.

