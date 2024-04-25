«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου»: Η Didi προκαλεί χαμό στην κουζίνα της μαμάς – Τρέιλερ

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή ή αλλιώς Didi, παρέα με τον ηθοποιό Χρήστο Νικολάου έρχονται στην κουζίνα της Μαμάς και προκαλούν χαμό με το χιούμορ, το ταμπεραμέντο τους, αλλά και την αποφασιστικότητα να εντυπωσιάσουν τον Έκτορα Μποτρίνι. Απέναντί τους θα βρουν τις προηγούμενες νικήτριες Εύη και Ιωάννα.

Η Ιωάννα και η Εύη με καλή συνεργασία και με ταχύτητα στην κουζίνα κατάφεραν στο προηγούμενο επεισόδιο να κερδίσουν 1.000 ευρώ. Σήμερα η Ιωάννα πατάει γκάζι και, ακολουθώντας (ή μπορεί και όχι) τις οδηγίες της Εύης, μαγειρεύει «βελουτέ σούπα λαχανικών με σπιτικά κρουτόν».

Η Didi παίρνει θέση ως coach για να δώσει οδηγίες στον καλό της φίλο Χρήστο για να ετοιμάσει «Didi - cottage pie & coleslaw».

Η αποστολή αποδεικνύεται πολύ δύσκολη αφού οι δυο τους ξεχνούν υλικά και παρασκευές αλλά και αποσυντονίζονται κάνοντας πλάκα με τον Μάρκο. Τελικά, στήνουν το πιάτο τους – θα ικανοποιήσει όμως γευστικά τον Έκτορα;

Όποιος και αν κερδίζει στην κουζίνα της Μαμάς ένα είναι σίγουρο: όλοι διασκεδάζουν και περνούν καλά, μαγειρεύοντας!

