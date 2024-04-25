Λογαριασμός
«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου»: Η Didi προκαλεί χαμό στην κουζίνα της μαμάς – Τρέιλερ

Σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

mama

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή ή αλλιώς Didi, παρέα με τον ηθοποιό Χρήστο Νικολάου έρχονται στην κουζίνα της Μαμάς και προκαλούν χαμό με το χιούμορ, το ταμπεραμέντο τους, αλλά και την αποφασιστικότητα να εντυπωσιάσουν τον Έκτορα Μποτρίνι. Απέναντί τους θα βρουν τις προηγούμενες νικήτριες Εύη και Ιωάννα.

mama

Η Ιωάννα και η Εύη με καλή συνεργασία και με ταχύτητα στην κουζίνα κατάφεραν στο προηγούμενο επεισόδιο να κερδίσουν 1.000 ευρώ. Σήμερα η Ιωάννα πατάει γκάζι και, ακολουθώντας (ή μπορεί και όχι) τις οδηγίες της Εύης, μαγειρεύει «βελουτέ σούπα λαχανικών με σπιτικά κρουτόν».

Η Didi παίρνει θέση ως coach για να δώσει οδηγίες στον καλό της φίλο Χρήστο για να ετοιμάσει «Didi - cottage pie & coleslaw».

Η αποστολή αποδεικνύεται πολύ δύσκολη αφού οι δυο τους ξεχνούν υλικά και παρασκευές αλλά και αποσυντονίζονται κάνοντας πλάκα με τον Μάρκο. Τελικά, στήνουν το πιάτο τους – θα ικανοποιήσει όμως γευστικά τον Έκτορα;

mama

Όποιος και αν κερδίζει στην κουζίνα της Μαμάς ένα είναι σίγουρο: όλοι διασκεδάζουν και περνούν καλά, μαγειρεύοντας!

Δείτε το τρέιλερ

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»
Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR
