My Style Rocks: Ανάσταση με φουλ του «5»

Ποιο είναι το κατάλληλο outfit για την Ανάσταση; Οι fashionistas φορούν τα καλά τους και έρχονται στο πλατό για να μας δώσουν ιδέες για τη συγκεκριμένη νύχτα.

Δείτε το τρέιλερ

Η επιστροφή της Σιμόν μετά από ολιγοήμερη απουσία είναι… επεισοδιακή. Η διαγωνιζόμενη έρχεται αποφασισμένη να βάλει σε όλες «5», χαρακτηρίζει όλα τα looks τέλεια ενώ για τον εαυτό της υποστηρίζει πως είναι αγενής και χωρίς στυλ…! Τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο λόγο έχει αυτή τη στάση;

Όσα είπε στο προηγούμενο επεισόδιο η Δήμητρα για τη Νατάσα, την έχουν προβληματίσει. Η διαγωνιζόμενη μετέφερε τα λεγόμενα στη Φωτεινή και σήμερα η Δήμητρα έχει… γράμμα!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.