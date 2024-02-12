Παγώνια: Νέο, φιλόδοξο θεατρικό έργο για έναν «άλλο» ρεαλισμό

Πώς ένας νεότερος δημιουργός ψηλαφίζει τα όνειρα του; Η συγγραφέας Στέλλα Ζαφειροπούλου και ο σκηνοθέτης – ηθοποιός Τάσος Πυργιέρης χρειάστηκε πολλές φορές – ο καθένας μέσα στην προσωπική του διαδρομή – να θέσουν το ίδιο ερώτημα στους εαυτό τους. Και παρότι, μέχρι πρότινος, άγνωστοι, συναντώνται σήμερα στη σκηνή του Bios Main, επιχειρώντας να δώσουν μια κοινή απάντηση. Αφορμή, τα «Παγώνια», το νέο θεατρικό κείμενο της Ζαφειροπούλου, που, χωρίς περιστροφές, αφηγείται ακριβώς αυτό: Την πορεία τριών νέων καλλιτεχνών που θέλουν να πετύχουν – κι αυτό μοιάζει να γίνεται αυτοσκοπός.

Ήρωες με ψυχή

Ο Τάσος Πυργιέρης, με την παραίνεση του έμπειρου συγγραφέα Βασίλη Κατσικονούρη, έφτασε στο τελευταίο έργο της Στέλλας Ζαφειροπούλου.

