Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ετοιμαστείτε για το «Virgin Island»: Πρόκειται για σειρά με παίκτες που θα χάνουν την παρθενιά τους στην τηλεόραση!

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι δημιουργοί του προγράμματος δυσκολεύονταν να βρουν ανθρώπους πρόθυμους να συμμετάσχουν 

Η σειρά «Virgin Island»

Έρχεται σειρά-παιχνίδι από επίδοξους τηλεοπτικούς αστέρες που πρόκειται να χάσουν την παρθενιά τους στην τηλεόραση! Αυτό θα συμβεί, μάλιστα, με τη βοήθεια ειδικών σε θέματα σεξ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Στο «Virgin Island», το οποίο πρόκειται να προβληθεί στο Channel 4, θα δούμε ανθρώπους να πετάνε σε ένα τροπικό νησί με έναν και μοναδικό σκοπό. Στην ειδυλλιακή τοποθεσία θα τους συνοδεύει ένα συνεργείο κάμερας και παραγωγοί που ελπίζουν ότι οι ηθοποιοί θα έχουν ερωτικές περιπτύξεις μπροστά στον φακό.

Η σειρά «Virgin Island»

Ωστόσο, αν δυσκολευτούν η παραγωγή έχει τη λύση: θα υπάρχουν τα «υποκατάστατα του σεξ» στη διάθεση των παικτών για να τους καθοδηγήσουν! 

Ένας ειδικός της τηλεόρασης δήλωσε στη Sun: «Δεν έχει υπάρξει ποτέ τηλεοπτική εκπομπή που να ξεπερνάει τα όρια όπως αυτή και μάλλον δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά. 

Τα «υποκατάστατα του σεξ» είναι ειδικοί σε ό,τι αφορά την οικειότητα. Οι επαγγελματίες της ιατρικής είναι γνωστό ότι συμβουλεύουν τους ανθρώπους να αναζητήσουν βοήθεια από αυτούς. 

Η εκπομπή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τα γυρίσματα, αλλά αναμένεται να προβληθεί στο Channel 4. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι δημιουργοί του προγράμματος δυσκολεύονταν να βρουν ανθρώπους πρόθυμους να συμμετάσχουν. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σειρά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
76 0 Bookmark