Έρχεται σειρά-παιχνίδι από επίδοξους τηλεοπτικούς αστέρες που πρόκειται να χάσουν την παρθενιά τους στην τηλεόραση! Αυτό θα συμβεί, μάλιστα, με τη βοήθεια ειδικών σε θέματα σεξ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Στο «Virgin Island», το οποίο πρόκειται να προβληθεί στο Channel 4, θα δούμε ανθρώπους να πετάνε σε ένα τροπικό νησί με έναν και μοναδικό σκοπό. Στην ειδυλλιακή τοποθεσία θα τους συνοδεύει ένα συνεργείο κάμερας και παραγωγοί που ελπίζουν ότι οι ηθοποιοί θα έχουν ερωτικές περιπτύξεις μπροστά στον φακό.

Ωστόσο, αν δυσκολευτούν η παραγωγή έχει τη λύση: θα υπάρχουν τα «υποκατάστατα του σεξ» στη διάθεση των παικτών για να τους καθοδηγήσουν!

Ένας ειδικός της τηλεόρασης δήλωσε στη Sun: «Δεν έχει υπάρξει ποτέ τηλεοπτική εκπομπή που να ξεπερνάει τα όρια όπως αυτή και μάλλον δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά.

Virgins 'set to pop their cherries in front of the camera' with the help of 'sex surrogates' on idyllic tropical island for new Channel 4 show https://t.co/KWPpounNr7 pic.twitter.com/qRuiLre6nk — Daily Mail Online (@MailOnline) February 10, 2024

Τα «υποκατάστατα του σεξ» είναι ειδικοί σε ό,τι αφορά την οικειότητα. Οι επαγγελματίες της ιατρικής είναι γνωστό ότι συμβουλεύουν τους ανθρώπους να αναζητήσουν βοήθεια από αυτούς.

Η εκπομπή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τα γυρίσματα, αλλά αναμένεται να προβληθεί στο Channel 4. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι δημιουργοί του προγράμματος δυσκολεύονταν να βρουν ανθρώπους πρόθυμους να συμμετάσχουν.

Πηγή: skai.gr

