«Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story»: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το ντοκιμαντέρ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ τεσσάρων μερών με τίτλο «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story» υπόσχεται ένα συναρπαστικό και γεμάτο συγκινήσεις ταξίδι τόσο για τους θαυμαστές του θρυλικού συγκροτήματος Bon Jovi, όσο και για τους λάτρεις της μουσικής.

Το πρώτο teaser διάρκειας 29 δευτερολέπτων που δόθηκε στη δημοσιότητα αποκαλύπτει συγκλονιστικά πλάνα από συναυλίες, συντροφικότητα στα παρασκήνια και ειλικρινείς συνεντεύξεις με πρώην και νυν μέλη του συγκροτήματος.

«Κάθε νύχτα ήταν ένας πόλεμος» λέει ο Ντέιβιντ Μπράιαν στο teaser, το οποίο φέρνει επίσης στην επιφάνεια τις αρχικές φιλοδοξίες του συγκροτήματος και στιγμιότυπα από το αγώνα του frontman, Τζον Μπον Τζόβι, με την υγεία του, εγείροντας ερωτήματα για το μέλλον του συγκροτήματος.

Κατά τη διάρκεια ενός πάνελ για το ντοκιμαντέρ του TCA στην Καλιφόρνια, ο διάσημος τραγουδιστής αποκάλυψε ότι ήθελε να παρουσιάσει στους θαυμαστές του την πραγματική ιστορία πίσω από το εμβληματικό συγκρότημα, καθώς γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο.

«Πρόκειται στην πραγματικότητα για την 40ή επέτειο του συγκροτήματος. Ήθελα να καταγράψω όσα συνέβησαν στο παρελθόν, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον» είπε.

Η σκηνοθεσία ανήκει στον πολυβραβευμένο με Εmmy, Gotham Chopra ο οποίος είναι και εκτελεστικός παραγωγός ενώ το μοντάζ και την παραγωγή υπογράφει ο Alex Trudeau Viriato.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

