Η Universal Pictures αναζητά σκηνοθέτη για τη νέα ταινία «Jurassic World», καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, οι συζητήσεις με τον Ντέιβιντ Λιτς ναυάγησαν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο χωρισμός ήταν «φιλικός» και κατέληξε στο ότι ο σκηνοθέτης και το στούντιο έχουν διαφορετικά οράματα για την ταινία. Λίγες ημέρες νωρίτερα η Universal ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ταινίας η οποία είναι στις 2 Ιουλίου του 2025. Το σενάριο έχει αναλάβει ο Ντέιβιντ Κόεπ, ο οποίος έγραψε το «Jurassic Park» το 1993 και το «The Lost World: Jurassic Park» του 1997.

Αν και δεν υπάρχουν πληροφορίες για το καστ, οι πρωταγωνιστές του «Jurassic World» Κρις Πρατ και Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, δεν αναμένεται να επιστρέψουν.

Την παραγωγή θα αναλάβει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μέσω της Amblin Entertainment, με παραγωγούς τους Φρανκ Μάρσαλ και Πάτρικ Κρόουλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

