Oscars 2025: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της τελετής απονομής

Το κόκκινο χαλί της μεγαλύτερης κινηματογραφικής βραδιάς του Χόλιγουντ θα στρωθεί μία εβδομάδα νωρίτερα το 2025. Πιο συγκεκριμένα η 97η απονομή των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι η φετινή τελετή, η οποία είχε ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον λόγω των Γιώργου Λάνθιμου και Αλεξάντερ Πέιν, έγινε στις 10 Μαρτίου.

Την παρακολούθησαν περίπου 19,5 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός αυξημένος κατά 4% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά, που παρουσιάζει αύξηση τηλεθέασης.

The 97th Oscars will be held on Sunday, March 2. https://t.co/3dg5ULsHJm — Variety (@Variety) April 10, 2024

Σύμφωνα με το Variety, η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre του Λος 'Αντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά για μία ακόμη φορά από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Η προθεσμία υποβολής για τις γενικές κατηγορίες συμμετοχής λήγει την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου. Η προκαταρκτική ψηφοφορία για τις βραχείες λίστες σε δέκα κατηγορίες θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 13 Δεκεμβρίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 17 Δεκεμβρίου. Η ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες έχει οριστεί για τις 8 με 12 Ιανουαρίου 2025 με την επίσημη ανακοίνωση να λαμβάνει χώρα στις 17 Ιανουαρίου.

Η λαμπερή τελετή των Χρυσών Σφαιρών 2025 που θεωρείται προάγγελος των Όσκαρ μετά την υπογραφή πενταετούς συμφωνίας με το CBS, θα διεξαχθεί στις 5 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

