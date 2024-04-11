Η Κίρστεν Ντανστ είπε ότι η νέα της ταινία για έναν εμφύλιο πόλεμο που ξεσπά στις ΗΠΑ αποτελεί «προειδοποίηση» να μην «θεωρείτε ότι η δημοκρατία είναι δεδομένη».

Η ηθοποιός υποδύεται μία φωτορεπόρτερ στην ταινία «Civil War», η οποία διαδραματίζεται σε ένα δυστοπικό εγγύς μέλλον, όπου η χώρα έχει μετατραπεί σε δικτατορία υπό τον πρόεδρο στην τρίτη θητεία του.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Βρετανού συγγραφέα Άλεξ Γκάρλαντ, η ταινία του A24 ακολουθεί μια ομάδα πολεμικών ανταποκριτών, καθώς αγωνίζονται ενάντια στο χρόνο για να φτάσουν στην Ουάσιγκτον, προτού οι αντάρτες προσεγγίσουν τον Λευκό Οίκο.

Απαντώντας σε ερώτηση αν φοβόται ότι η συγκεκριμένη ιστορία θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, η Κίρστεν Ντανστ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA: «Διεξάγεται διάλογος σε όλο τον κόσμο, οπότε με αυτή την αίσθηση γυρίσαμε την ταινία».

«Μην θεωρείτε δεδομένη τη δημοκρατία σας και να βλέπετε ο ένας τον άλλον ως ανθρώπους αντί να υιοθετείτε αυτές τις ακραίες θέσεις πίσω από το τηλέφωνο ή τους υπολογιστές σας» είπε η ηθοποιός αναφερόμενη στα μηνύματα της ταινίας.

«Νομίζω ότι αυτή είναι μια προειδοποίηση, κατά κάποιο τρόπο και μια αντιπολεμική ταινία για μένα» πρόσθεσε.

Ο Γκάρλαντ εξήγησε ότι ήθελε να τοποθετήσει τους δημοσιογράφους στο επίκεντρο της ταινίας επειδή ήθελε να τους παρουσιάσει ως «ήρωες».

Αισθάνθηκα ότι οι δημοσιογράφοι δέχονται επίθεση με πολύ περίπλοκο τρόπο για πολύ καιρό και οι άνθρωποι, από πολλές απόψεις, δεν τους εμπιστεύονται πια, σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

