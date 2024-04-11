«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Και η τεμπέλα έχει τη θέση της στην κουζίνα της «μαμάς»- Δείτε το trailer

Η Μαρία και η άλλη Μαρία έχουν καταφέρει να κερδίσουν δύο φορές με τις συνταγές τους τη θετική κριτική του Έκτορα και 2.000 ευρώ ενώ με το κέφι τους κέρδισαν τον Μάρκο και το κοινό που βρίσκεται στο πλατό. Σήμερα, θα βρουν απέναντί τους στην κουζίνα τον δημοσιογράφο Σωτήρη Καραμίντζα και τη φίλη του Πηνελόπη.

Οι Μαρίες, για τρίτη φορά στην κουζίνα της Μαμάς, έχουν μάθει πια τα κατατόπια και είναι αισιόδοξες για μία ακόμη νίκη. Μαγειρεύουν «λιγκουίνι με κοτόπουλο, αρακά και φέτα» και ελπίζουν να αυξήσουν τα κέρδη τους με 1.000 ευρώ επιπλέον!

Ο Σωτήρης είναι δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και έχει και κανάλι στο youtube με συνταγές μαγειρικής από celebrities. Η Πηνελόπη είναι νοσηλεύτρια και με τον Σωτήρη είναι φίλοι από το σχολείο. Αφού διηγηθούν στον Μάρκο τη μακροχρόνια φιλία τους και τις τρέλες που έχουν κάνει μαζί, η Πηνελόπη μαγειρεύει «τραχανότο της τεμπέλας». Θα καταφέρουν να αποσπάσουν θετικά σχόλια από τον Έκτορα και να «κλέψουν» τη νίκη από τις δύο Μαρίες;

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

