Η Ice Spice και ηθοποιός: Θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Denzel Washington

Η Ice Spice θα κάνει σύντομα το ντεμπούτο της ως ηθοποιός με συμπρωταγωνιστή τον Ντένζελ Ουάσινγκτον σε επερχόμενη ταινία του Spike Lee.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Variety, η Αμερικανίδα ράπερ έχει ήδη αρχίσει τα γυρίσματα των σκηνών της για την ταινία, αν και οι λεπτομέρειες για τον ρόλο της δεν έχουν ανακοινωθεί.

Η ταινία, με τίτλο «High And Low» είναι ριμέικ στα αγγλικά του ομότιτλου αστυνομικού δράματος του 1963 του Ιάπωνα σκηνοθέτη Ακίρα Κουροσάβα.

Η πρωτότυπη ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Εντ ΜακΜπέιν «King's Ransom» και ο πρωταγωνιστής της, Τοσίρο Μιφούνε υποδύεται έναν πλούσιο που αναγκάζεται να πληρώσει τα λύτρα για τον γιο του υπαλλήλου του που απήχθη.

Το ριμέικ του «High And Low» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους από την A24 και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο στην Apple TV+ αν και δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί ημερομηνίες.

Η εκδοχή του Spike Lee του «High And Low» θα ειναι η πέμπτη κινηματογραφική συνεργασία του με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον.

