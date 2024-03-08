O Παναγιώτης Καλαντζόπουλος θα παρουσιάζει κάθε Πέμπτη δύο τραγούδια από τα Φτηνά Τσιγάρα το Musical μέχρι την Πέμπτη 24 Μαΐου που θα κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο το album.

«Εγώ ‘μαι πάλι. Mέσα σε όλα τα τρομερά που συμβαίνουν κυκλοφορούν και τα 20 τραγούδια, από τα “Φτηνά Τσιγάρα” (το μιούζικαλ) όπως ανέβηκε στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, @gnoalternativestage. Ένα Live Recording από το Μάρτιο του ’23 στο στούντιο της Παλλήνης.

Κάθε Πέμπτη θα ανεβαίνουν δύο τραγούδια στο YouTube.

Κηπ ιν τατς

Πάρτε μια Τζούρα…».

Παναγιώτης Καλαντζόπουλος

ΤΖΟΥΡΑ

Μουσική: Παναγιώτης Καλαντζόπουλος

Στίχοι: Πέτρος Βουνισέας – Παναγιώτης Καλαντζόπουλος

«Αν πάρεις μία τζούρα, κολλάς …», μου είπε μία ταξιθέτρια ένα βράδυ, την ώρα που φεύγαμε από την παράσταση.

Τραγουδιστές: Τάκης Βαμβακίδης, Πάρης Θωμόπουλος, Ιντρα Κέϊν, Σοφία Κουρτίδου, Θάνος Λέκκας, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Δημήτρης Ναλμπάντης, Χριστίνα Στεφανίδη, Ιαν Στρατής, Ρένος Χαραλαμπίδης, Αλέξανδρος Ψυχράμης

Μουσικοί:

Κιθάρα – Γιουκαλίλι: Παναγιώτης Καλαντζόπουλος

Πιάνο Μελόντικα: Σταύρος Λάντσιας

Τομπέτα: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος

Μπάσσο: Γιώργος Παλαμιώτης

Τύμπανα: Χρήστος Βίγκος

Κλαρινέττο: Πάρης Θωμόπουλος

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.