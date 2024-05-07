Αυτοψία στην Πεντέλη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και τον επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγο Παναγιώτη Νιάφα. Η επιθεώρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης και προετοιμασίας για τις προκλήσεις της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Στο επίκεντρο των έργων πυροπροστασίας περιλαμβάνεται η συντήρηση των χωματόδρομων, το κλάδεμα της βλάστησης, ο καθαρισμός των χόρτων και των απορριμμάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιές.

«Σήμερα κάνουμε αυτοψία με τον υφυπουργό κ. Τουρνά και τον επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος τον κ. Νιάφα σε όλες τις περιοχές που εφάπτονται με την Πεντέλη, έναν από τους τρεις πνεύμονες πρασίνου και οξυγόνου στο λεκανοπέδιο. Εδώ κάνουν έργα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, -το Antinero III, καθαρισμός και διάνοιξη χωμάτινων δρόμων-, κάνει έργα ο ΔΕΔΔΗΕ, κλαδέματα και καθαρισμός του πρασίνου και χόρτου. Προσπαθούμε να πείσουμε και τους συμπολίτες μας δια μέσου των δήμων -γιατί βλέπετε είναι μία περιοχή περιαστική, περιδασική με πολλά θέματα και πολλά προβλήματα- τα κλαδιά από τα πεύκα στους κήπους τους, στα σπίτια τους, στις περιοχές που είναι εντός των δήμων να τα καθαρίσουν. Έχουμε δώσει παράταση μέχρι τις 30 Μαΐου», σημείωσε ο κ. Κικίλιας και απηύθυνε έκκληση σε όλους ώστε «να κάνουν τη δουλειά τους».

«Η δουλειά αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα υπάρχουν προκλήσεις και προβλήματα. Κι άλλα θέματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη και την προετοιμασία Έχουμε δώσει μεγάλη βάση σε αυτό τη φετινή χρονιά», τόνισε ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε ότι είναι μία δύσκολη χρονιά, καθώς ο χειμώνας ήταν άνυδρος. «Το φθινόπωρο έφτασε μέχρι τον Δεκέμβρη. Δεν υπάρχει χιόνι και πάγο στο βουνό για να λιώσει το καλοκαίρι, οι συνθήκες δημιουργούν μία πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς όλους. Την προσπάθεια θα την κάνουμε από κοινού. Το Πυροσβεστικό Σώμα, η Πολιτική Προστασία, τα άλλα σώματα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η αυτοδιοίκηση και παρακαλώ πολύ θερμά και τους συμπολίτες μας και όλους τους ανθρώπους των περιοχών αυτών κατά κύριο λόγο, ελάτε να προστατεύσουμε όλοι μαζί το σπίτι μας», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Αναφορικά με τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, ο κ. Κικίλιας είπε: «Ήδη από τον Μάρτη μήνα έχουν μπει πολλά, πολλά πρόστιμα για πυρκαγιές εξ αμελείας, που είναι το ένα κομμάτι που μας απασχολούσε. Ανέβηκαν και τα ποσά αυτά με βάση την νέα πυροσβεστική διάταξη. Δεν θα θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα θέλαμε να υπάρχει και συνείδηση συλλογική και κοινωνική και του καθενός από εμάς» και σημείωσε: «Δεν ζητάμε κάτι ξένο από τη φύση του ανθρώπου, να προστατεύσει το σπίτι του την οικογένειά του, τους ανθρώπους του. Η Πολιτεία φυσικά έχει αυτή την ευθύνη και αναλαμβάνει αυτό το μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με τους κοινόχρηστους χώρους, αλλά να μπούμε μέσα στις αυλές του κόσμου δεν γίνεται. Πρέπει οι ίδιοι να κάνουν αυτό που πρέπει. Ειδικά σε αυτές τις περιοχές, ξέρουν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών πόσο μεγάλες δυσκολίες υπάρχουν και πόσες φορές και χρονιές έχουν κινδυνεύσει».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε ότι πράγματι εκδηλώθηκαν αρκετές πυρκαγιές αυτή την περίοδο ωστόσο στατιστικά είναι στα ίδια επίπεδα.

«Εντούτοις είναι φωτιές που μπαίνουν αυτή την περίοδο ιδιαίτερα από αγρότες ή βοσκούς για να καθαρίσουν τις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται. Οφείλουν όμως κι αυτοί να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να μην τους ξεφύγουν οι φωτιές. Οφείλουν να το κάνουν αυτό εκτός αντιπυρικής περιόδου όταν δεν υπάρχει άνεμος, να έχουν μαζί νερό έτσι ώστε να την σβήσουν στη συνέχεια. Παρόλα αυτά κάποια τέτοια μέτρα δεν τα τηρούν, με αποτέλεσμα να τους ξεφεύγει. Δυστυχώς, πράγματι έχουμε φτάσει να έχουμε αρκετές φωτιές. Έχουμε κάνει πάνω από 300 συλλήψεις, έχουν επιβληθεί πάνω από 400 πρόστιμα, από τις αρχές του έτους. Ήδη από 1η Μαΐου έχουμε μπει στην αντιπυρική κι έχουν αυξηθεί όλα αυτά και τα πρόστιμα, κι οι διατάξεις που εφαρμόζονται, άρα λοιπόν από εδώ και στο εξής απαγορεύεται η φωτιά», επισήμανε ο κ. Τουρνάς.

Ερωτηθείς αν θα έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, ο κ. Τουρνάς είπε: «Αυτό πιστεύουμε κι εμείς. Όπως μας έχουν πει οι επιστήμονες θα έχουμε δυσκολίες, δεδομένου ότι είχαμε έναν άνυδρο χειμώνα, άρα λοιπόν προετοιμαζόμαστε γι αυτό» και κατέληξε: «Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα».

