Meghan Markle και Brooke Shields συζητούν για τις γυναίκες στα ΜΜΕ και την ψυχαγωγία

Η Αμερικανίδα πρώην ηθοποιός, σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, δούκα του Σάσσεξ, γιου του βασιλιά Καρόλου Γ' του Ηνωμένου Βασιλείου, συγγραφέας και συνιδρύτρια του ιδρύματος Archewell και της Archewell Productions, Μέγκαν Μαρκλ, συμμετέχει στην εναρκτήρια εκδήλωση του Φεστιβάλ στην ενότητα «Breaking Barriers, Shaping Narratives: How Women Lead On and Off the Screen» (Καταρρίπτοντας τα εμπόδια, διαμορφώνοντας αφηγήσεις: Πώς οι γυναίκες δείχνουν τον δρόμο εντός και εκτός οθόνης» μαζί με τη δημοσιογράφο Κέιτι Κούρικ, την ηθοποιό Μπρουκ Σιλντς και τη σύμβουλο ισότητας στη διαφορετικότητα και συμπερίληψης στην Peoplism, Νάνσι Ουάνγκ Γιούεν.

Η ‘Εριν Χέινς παρουσιάστρια του podcast του The Amendment και αρχισυντάκττρια του The 19th News, θα συντονίσει τη συζήτηση, η οποία λαμβάνει χώρα σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

SXSW Announces Meghan the Duchess of Sussex, Katie Couric, Brooke Shields to Lead Keynote on Women in Media (EXCLUSIVE)#PrincessMeghan #Archewell #Montecito https://t.co/4mNTSScAlG — D.B.🌸 (@DBrown99944) March 4, 2024

Στο επίκεντρο της συζήτησης είναι το πώς η φύση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «δημιουργεί ένα συχνά επικίνδυνο περιβάλλον που έχει οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας ειδικά για τα έφηβα κορίτσια» σύμφωνα με την περιγραφή του Φεστιβάλ.

«Η Μέγκαν, δούκισσα του Σάσσεξ, η Κέιτι Κούρικ, η Μπρουκ Σιλντς, η Νάνσι Ουάνγκ Γιούεν και η Έριν Χέινς είναι η τέλεια πινελιά για οκτώ ημέρες με αξιοσημείωτους κεντρικούς ομιλητές» δήλωσε ο Χιου Φόρεστ, συμπρόεδρος και επικεφαλής προγραμματισμού του SXSW. «Είναι μεγάλη μας τιμή που φιλοξενούμε αυτήν την διακεκριμένη ομάδα την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας για μια σημαντική συζήτηση σχετικά με τη σημασία της εκπροσώπησης στα μέσα ενημέρωσης και την ψυχαγωγία» υπογράμμισε.

Τα μέλη του συγκροτήματος The Black Keys -Νταν Άουερμπακ και Πάτρικ Κάρνι- και ο Ράιαν Πατέλ, παρουσιαστής του talk show «The Moment», θα είναι επίσης ομιλητές στο Φεστιβάλ, στο Όστιν του Τέξας που διοργανώνεται από σήμερα έως τις 16 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

