H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

Ο Μάγος Sankara και η σύζυγός του Κατερίνα κατάφεραν να κερδίσουν στο προηγούμενο επεισόδιο και βρίσκονται για δεύτερη φορά στην κουζίνα με τον Μάρκο Σεφερλή, ή αλλιώς τον Μάγο Σεφερλίσιους.

Οι δύο Μάγοι καλωσορίζουν στη Μαμά το νέο μαγειρικό ζευγάρι, τη Χριστίνα Παπαδέλη και τον Ντάνιελ.

Για δεύτερη φορά, ο Sankara συνεχίζει τα μοναδικά μαγικά του κόλπα αλλά και να δίνει λάθος οδηγίες στην Κατερίνα για να μαγειρέψει «Ικαριώτικο σουφικό». Η ίδια αγχώνεται και ζητά τη βοήθεια του κοινού... Θα καταφέρουν με αυτές τις συνθήκες να μαγειρέψουν ένα νόστιμο πιάτο;

Η Χριστίνα, που έχει ασχοληθεί με το χορό και τώρα είναι ραδιοφωνική παραγωγός, συμμετέχει στα κόλπα των δύο Μάγων της κουζίνας και στη συνέχεια παίρνει θέση πίσω από τον πάγκο. Ο Ντάνιελ, χορευτής και αυτός, γνώρισε τη Χριστίνα με επεισοδιακό τρόπο αλλά η φιλία τους μετρά πολλά χρόνια. Συνεργάζονται για να ετοιμάσουν «νιόκι με γαρίδες», όμως η έλλειψη βασικών υλικών τους αγχώνει και ο χρόνος τους πιέζει.

Η μαγεία χρειάζεται στην κουζίνα, αλλά δεν θα μετρήσει αυτό στην απόφαση του Έκτορα για το καλύτερο πιάτο του επεισοδίου.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

