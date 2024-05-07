«Η μετατροπή σε τζαμί και της Μονής της Χώρας, ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς με μοναδικά στον κόσμο βυζαντινά ψηφιδωτά, αποτελεί μια πολύ σοβαρή πρόκληση που φέρει την υπογραφή του Τούρκου Προέδρου Ρ. Τ. Ερντογάν» επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος.

Σημειώνει πως οι συνέπειες της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι εμφανείς, με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μοναδικό αυτό μνημείο.

«Η ελληνική κυβέρνηση, αν και γνώριζε από τον Αύγουστο του 2020 την εν λόγω απόφαση του Τούρκου Προέδρου, δεν έκανε τίποτα όλο αυτό το διάστημα για να την αποτρέψει, με αποτέλεσμα τα εγκαίνια να οριστούν μία εβδομάδα πριν την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα», υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τονίζει: «Για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται, δυστυχώς, ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος στερείται βάσης ειλικρινούς συναντίληψης, ενώ η ελληνική κυβέρνηση δείχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων παρά για την ουσιαστική προάσπιση των εθνικών συμφερόντων».

Επιπλέον, αναφέρει, η ΕΕ ας σταματήσει να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο μπροστά στις μεθοδεύσεις του κ. Ερντογάν.

