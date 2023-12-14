Into the Woods: Το βραβευμένο με Tony μιούζικαλ επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

Το αριστουργηματικό και βραβευμένο με Τόνυ μιούζικαλ Into the Woods του κορυφαίου συνθέτη και στιχουργού Στήβεν Σόντχαϊμ και του σπουδαίου συγγραφέα Τζέιμς Λαπάιν επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο ΚΠΙΣΝ, στην εγκεκριμένη εκδοχή για πιάνο και κρουστά. Από τις 14 Δεκεμβρίου 2023 και για δεκαεννέα παραστάσεις έως και τις 7 Ιανουαρίου 2024, ένα από τα πιο περίτεχνα μιούζικαλ όλων των εποχών σάς καλεί να χαθείτε σε ένα δάσος επιθυμιών και ευχών παρέα με τους ήρωες των παραμυθιών των αδελφών Γκριμ, του Σαρλ Περρώ και της κουλτούρας του Ουωλτ Ντίσνεϋ.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος. Ερμηνεύουν: Νάντια Κοντογεώργη, Χαρά Κεφαλά, Αποστόλης Ψυχράμης, Μαρία Γράμψα, Λευτέρης Καλπακτσίδης, Νικόλας Καραγκιαούρης, Θάνος Λέκκας.

Παραστάσεις: 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 Δεκ 2023, 02, 03, 04, 05, 07 Ιαν 2024 | Ώρα έναρξης: 20.00 (Κυριακή στις 19.30, 24, 31/12 στις 18.00, 2/1 στις 20.30).

Εισιτήρια: Τιμές εισιτηρίων: €15, €20. Φοιτητικό, παιδικό: €10. Προπώληση: ticketservices.gr.

Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Τηλ. Ταμείων: +30 213 0885700. Εmail Ταμείων: boxoffice@nationalopera.gr (Καθημερινά 09.00-21.00)

Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας γιορτάζει 100 χρόνια με μία συναυλία στο Μέγαρο

Η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας γιορτάζει φέτος εκατό χρόνια από την ίδρυσή της (1923) με μια μεγάλη περιοδεία, συμπράττοντας με τον ιδιοφυή νεαρό πιανίστα Alexander Malofeev [Αλεξάντερ Μαλοφέεφ] και τη μαέστρο Alevtina Ioffe (Αλεφτίνα Ιόφε), μία από τις πιο δραστήριες και προβεβλημένες αρχιμουσικούς της εποχής μας. Το κορυφαίο ουγγρικό συμφωνικό σύνολο που, τα τελευταία 15 χρόνια, έχει δώσει 350 συναυλίες σε 40 χώρες, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου στις 8:30 μ.μ. για να παρουσιάσει αποσπάσματα από το μπαλέτο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Sergey Prokofiev (Σεργκέι Προκόφιεφ) και τη Σουίτα από το μπαλέτο «Ο θαυμαστός μανδαρίνος» του Béla Bartόk (Μπέλα Μπάρτοκ).

Πέμπτη 14/12, 20:30

Εισιτήρια: 12 € (εκπτωτικά) • 18 € • 28 € • 38 € • 48 € • 58 € • 65 €. Προπώληση: 210 72 82 333, megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη 115 21 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 7282714

Χρόνος στα χέρια μου: Αναδρομική έκθεση της Λήδας Παπακωνσταντίνου στο ΕΜΣΤ

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης οργανώνει την πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Λήδας Παπακωνσταντίνου (1945), από τις σημαντικότερες καλλιτέχνιδες της ιστορίας της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Η Παπακωνσταντίνου ανέπτυξε για σχεδόν πέντε δεκαετίες ένα πολυσχιδές έργο που έλαβε μια ποικιλία μορφών: περφόρμανς, γλυπτικά έργα, βίντεο, in situ εγκαταστάσεις, ζωγραφική, κ.ά., προκειμένου να διερευνήσει θέματα φύλου, σεξουαλικότητας, συλλογικής και προσωπικής μνήμης, ιστορίας, πολιτικής και οικολογίας, πάντα με επίκεντρο το σώμα. Το έργο της αποτελεί τομή για το πεδίο της τέχνης στην Ελλάδα και είναι σημείο αναφοράς και έμπνευσης για τις νεότερες γενιές καλλιτεχνών. Η έκθεση θα συγκεντρώσει για πρώτη φορά έναν μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων, ζωγραφικών, γλυπτικών, και οπτικοακουστικών έργων, καθώς και σπάνιων και ανέκδοτων φωτογραφικών και κειμενικών αρχειακών τεκμηρίων/ιχνών των περφόρμανς.

Διάρκεια έκθεσης: 14.12.2023-21.04.2024

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Λ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.