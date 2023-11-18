Olivia Colman: Έφυγε από το Λονδίνο επειδή φοβόταν τους παπαράτσι

Η Olivia Colman μιλάει με ειλικρίνεια για μια τρομακτική εμπειρία που είχε με παπαράτσι στο Λονδίνο, η οποία οδήγησε την ίδια και την οικογένειά της να πάρουν την απόφαση και να μετακομίσουν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της για τη βρετανική «Vogue», η ηθοποιός μίλησε, επίσης, για το πώς πραγματικά αισθάνεται για την αυξανόμενη φήμη της και τα αρνητικά σχόλια που τη συνοδεύουν.

«Μετακομίσαμε στην εξοχή και είναι υπέροχα», είπε για τη μετακόμιση του συζύγου της, Ed Sinclair, και των τριών παιδιών τους πίσω στην πατρίδα της. «Από εκεί κατάγομαι. Δεν χάσαμε ποτέ την αγάπη μας για το Λονδίνο. Αγαπώ το Λονδίνο, αλλά έγινε δύσκολο».

Όταν ρωτήθηκε τι έγινε δύσκολο, η ηθοποιός είπε: «Απλά οι φωτογράφοι που στέκονται έξω από την πόρτα σου, που σε ακολουθούν στο σχολείο» και πρόσθεσε: «Φοβήθηκα. Κάποια στιγμή, μας κυνηγούσαν δύο αυτοκίνητα και εγώ έπαθα ένα είδος κατάρρευσης. Έκλαιγα και αυτοί γελούσαν».

Πριν η Colman κερδίσει το Όσκαρ, υπήρχαν χρόνια που δεν δούλευε και ήταν ευγνώμων για εκείνο το διάστημα. Αισθάνεται ότι όλα αυτά άλλαξαν όταν ήταν στο «Broadchurch», επειδή ήταν τόσο δημοφιλής σειρά.

Η ίδια παραδέχεται ότι επιλέγει να μην βγαίνει τόσο συχνά. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι έχει πολύ καλούς φίλους και γνωρίζει την περιοχή στην οποία ζουν, οπότε μπορεί να πηγαίνει σε μέρη όπου δεν θα «βομβαρδίζεται» από θαυμαστές.

Πηγή: skai.gr

