I'm a Celebrity: Απίστευτο γέλιο και 85.000 ευρώ μία λίγο πριν τον τελικό

Ένα επεισόδιο πριν τον τελικό, οι παίκτες αγωνίστηκαν μόνο για καλό σκοπό, στα αγαπημένα και πάντα διανθισμένα Charity Games

I'm a Celebrity

Λίγες ώρες έμειναν για να αποτελέσει ιστορία το I'm a Celebrity get me out of here. Ένα επεισόδιο πριν τον τελικό, οι παίκτες αγωνίστηκαν μόνο για καλό σκοπό, στα αγαπημένα και πάντα διανθισμένα Charity Games.

Αρχικά Πάνος, Τάσος και Πάτρικ, τέσταραν τις ανάσες τους μαζεύοντας υποβρύχια αστέρια! Όλα πήγαν πολύ καλά και οι παίκτες πήραν το μέγιστο σε χρήματα από τη δοκιμασία.


Για την επόμενη δοκιμασία Τάσος & Πάτρικ, μαζί με Νίκο & Γιώργο, άφησαν την επιφάνεια του εδάφους και ανέβηκαν αρκετά μέτρα πάνω σε σιδερένια κατασκευή. Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές απείρου κάλους, με τον Γιώργο Χειμωνέτο να χάνει την ισορροπία του και στην συνέχεια να προσπαθεί να επανέλθει, αλλά και με τον Πάτρικ Ογκουνσότο σε κατάσταση σοκ να προσπαθεί να παραμείνει στη θέση του παρά τα πειράγματα του Ξιαρχό.
 

Η τελευταία δοκιμασία Charity Game ενδεχομένως να μείνει στην ιστορία και ως η πιο ξεκαρδιστική στιγμή του show. Σε μια δοκιμασία όπου έλαβαν χώρα παρανοϊκές στιγμές, οι παίκτες προσπαθούσαν να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο μέσα σε πίστα, χωρίς να έχουν όλες τις αισθήσεις τους διαθέσιμες, και αλληλοσυμπληρώνοντας ο ένας τις αδυναμίες του άλλου. Το αποτέλεσμα; Γέλια μέχρι δακρύων και η συγκέντρωση του τελικού ποσού των 85.000 ευρώ για το "Όλοι μαζί Μπορούμε" και τα πολύπαθα ελληνικά δάση.

Το μόνο που έμεινε είναι να μάθουμε ποιος θα στεφθεί βασιλιάς της ζούγκλας!

