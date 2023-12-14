Κόρα Καρβούνη στο skai.gr: «Η ζωή τα φέρνει όλα για κάποιον λόγο και εμένα δεν μου αρέσει να την πιέζω»

Η Κόρα Καρβούνη ανήκει στην κατηγορία "ηθοποιοί - χαμαιλέοντες", δηλαδή σε αυτούς που μεταμορφώνονται από ρόλο σε ρόλο, παίρνοντας την επιβράβευση όσων τους παρακολουθούν. Φέτος, υποδύεται τη Νίνα Αυγουστάκη στη δραματική σειρά του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», και η ίδια μιλά αποκλειστικά στο skai.gr για τη διακοπή του διαχωρισμού των ηθοποιών. Ακόμα, αποκαλύπτει κάποιες από τις εξελίξεις που θα δούμε προσεχώς αλλά και κάποια από τα σχέδια που έχει κατά νου...

Πώς σας φαίνεται η τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν;

Είναι μία πάρα πολύ πλούσια σεζόν που έχουν επιλεγεί πολλά έργα εποχής. Προσωπικά, μου λείπει ένα σύγχρονο και να συμμετάσχω φυσικά σε αυτό γιατί με ενδιαφέρει η τηλεόραση και να ψυχαγωγώ μέσα από αυτή. Από εκεί και πέρα, υπάρχει πληθώρα υπέροχων σειρών και πραγματικά δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοδεί...

Η πλειοψηφία των σειρών απαρτίζεται από εξαίρετους συντελεστές και προσφέρουν ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Οι παραγωγές πια διαθέτουν περισσότερα χρήματά και επιλέγονται εκλεκτοί συνεργάτες, πάρα πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί που για χρόνια δεν έχουμε δει στην τηλεόραση. Για παράδειγμα, ότι θα δω τον Γιώργο Κέντρο στην τηλεόραση είναι κοσμογονικό γεγονός και ανυπομονώ. Είναι σημαντικό τόσο μεγάλοι ηθοποιοί, που μόνο στο θέατρο μπορούσαμε να τους δούμε, να δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό που δεν μπορεί να πάει στο θέατρο ή να έρθει στην Αθήνα να τους δει.

Αυτή η στροφή έγινε τόσο από την πλευρά των ηθοποιών και κυρίως μετά τα χρόνια του αναγκαίου εγκλεισμού, όσο και των στελεχών στα κανάλια;

Η στροφή ξεκίνησε από όλους. Ο λεγόμενος διαχωρισμός τόσων ετών του φερόμενου θεατρικού ηθοποιού και του φερόμενου τηλεοπτικού – εμπορικού ηθοποιού έχει εκλείψει, ευτυχώς. Τώρα, οι παραγωγοί και τα στελέχη των καναλιών προσανατολίζονται προς τους ηθοποιούς που δεν είναι τόσο γνωστοί αλλά έχουν μία σπουδαία πορεία στο θέατρο και ταυτόχρονα οι ίδιοι ηθοποιοί έχουν αρχίσει να εμπιστεύονται περισσότερο τις ικανότητές τους και τον εαυτό τους για να μπουν σε μία καθημερινή ή ημί - καθημερινή σειρά.

Ποια είναι τα κίνητρα για να απαντήσετε θετικά σε μία πρόταση;

Για μένα είναι πιο σημαντικό ποιοι θα είναι οι συνεργάτες παρά ποιο έργο θα κάνουμε και ο ρόλος. Θεωρώ ότι η δουλειά που κάνουμε έχει να κάνει με τον άνθρωπο και θέλω να περνάω όμορφα με ανθρώπους που έχουμε τα ίδια οράματα, την ίδια αγάπη και τον έρωτα για τη δουλειά. Ξέρετε, «χτίζουμε» μια ομάδα που δουλεύει 10 ώρες την ημέρα και καλούμαστε για έναν χρόνο να βγάλουμε ένα πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς.

Το παραπάνω πακέτο το βρήκατε στη δραματική σειρά του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι»;

Φυσικά. Έχει επιλεγεί μία συγκλονιστική ομάδα ηθοποιών που είναι ο ένας εκλεκτότερος του άλλου και ταυτόχρονα έχουμε δύο συνεργεία πλαισιωμένα από κόσμο πάρα πολύ ικανό και με όρεξη για δουλειά καθώς και τρεις εκπληκτικούς σκηνοθέτες. Τι να πω για τα σκηνικά που είναι πανέμορφα, τα κοστούμια τόσο σωστά επιλεγμένα, τις κομμώσεις, το μακιγιάζ; Είναι μία παραγωγή σωστά δομημένη και για αυτό τη βλέπει τόσος πολύς κόσμος. Αλήθεια, δεν πιστεύω στα νούμερα τηλεθέασης γιατί ζω μια άλλη πραγματικότητα στον δρόμο. Μου μιλάνε πάρα πολλοί για τους «Πανθέους».

Υποδύεστε τη Νίνα Αυγουστάκη που είναι μία δυναμική γυναίκα και αρκετά μπροστά για την εποχή της. Σε τι βαθμό ταυτίζεστε με τον χαρακτήρα της;

Γενικά παίζω δυναμικές γυναίκες αλλά αυτό που μου αρέσει στη Νίνα είναι η ποιότητα που έχει σαν άνθρωπος. Θέλει να τα έχει με όλους καλά και ταυτόχρονα είναι μία καταπληκτική κουτσομπόλα. Γνωρίζει τους πάντες και τα πάντα αφού το ξενοδοχείο της είναι κέντρο διερχομένων. Επομένως, η Νίνα όχι μόνο επιβλέπει αλλά γνωρίζει την ιστορία του καθενός. Ακόμα και με το ερωτικό τρίγωνο που γνωρίζει, ανοιχτή θέση δεν παίρνει. Όλους τους συμπονά.

Τους συμπονά γιατί μέσα από αυτούς βλέπει δικά της κομμάτια;

Ακριβώς. Η Νίνα γνωρίζει από έρωτα και είναι ένας καλός άνθρωπος. Αγαπά πάρα πολύ τη Μάρμω γιατί είναι φίλη της, είναι άβγαλτη και δεν έχει ξανά βιώσει κάτι τέτοιο, συναισθάνεται τον Κίτσο αλλά πονάει και για τον Ανδρέα που είναι δικός της φίλος της και του άντρα της. Από εκεί και πέρα, δεν επεμβαίνει με τρόπο που θα οδηγήσει τις εξελίξεις αλλά πιο μαλακά και αφήνει τον καθένα να κάνει τις επιλογές του και να τις πληρώσει φυσικά...

Βλέπουμε ότι η Νίνα και ο Λουκάς έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για να υιοθετήσουν τον Σπίρτο - Σπύρο. Θα έχει αίσιο τέλος η ιστορία;

Η Νίνα και ο Λουκάς, λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Ειδικά από τη στιγμή που ο Σπίρτος δέχεται να τον υιοθετήσουν, ξεκινούν τις διαδικασίες για την υιοθεσία του με όλη αυτή τη γραφειοκρατία. Αυτή η εξέλιξη αλλάζει τη ζωή του ζευγαριού και του δίνει αυτό που τους έλειπε.

Η Νίνα, από τη στιγμή που γίνεται θετή μητέρα του μικρού αγοριού, σταματάει τις εξωσυζυγικές περιπέτειες;

Από τη στιγμή που έχει μπει ο Σπίρτος στη ζωή της, η Νίνα έχει σταματήσει κάθε ερωτική περιπέτεια καθώς να παίρνει τα χάπια που έπαιρνε μαζί με αλκοόλ. Πλέον, έχει βρει ένα σημαντικό ενδιαφέρον στη ζωή της, έχει να μεγαλώσει ένα παιδί.

Υπάρχει κάτι που μπορεί να κλονίσει τη φιλία της με τη Μάρμω;

Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να φανταστώ κάτι που μπορεί να κλονίσει, να διαλύσει τη φιλία τους. Αγαπάει και σέβεται πάρα πολύ η μία την άλλη.

Ο Αντρέας και ο Λουκάς θα μάθουν την κάλυψη που πρόσφερε η Νίνα στην παράνομη σχέση Μάρμως και Κίτσου; Αν ναι, πώς θα αντιδράσουν;

Εάν μαθευτεί αυτό, ο Ανδρέας θα θυμώσει πάρα πολύ με τη Νίνα αλλά όχι κατά ανάγκη με τον Λουκά γιατί και αυτοί οι δύο έχουν μία πολύ ωραία φιλία. Δεν ισχύει το ίδιο όμως, για τη Νίνα και τον Ανδρέα που διαταράσσεται η εμπιστοσύνη τους.

Από τα σενάρια που έχετε μέχρι τώρα στα χέρια σας, διαφαίνεται κάτι τέτοιο για τη φιλία Νίνας και Ανδρέα;

Όχι, ευχαριστώ (Γελάει). Ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ η φιλία τους, την αγαπάω και δεν θα ήθελα καθόλου να χαλάσει. Η Νίνα ό,τι έκανε, δεν το έκανε από κακία ή για να προδώσει τον Ανδρέα αλλά από συμπόνια απέναντί στη φίλη της, τη Μάρμω.

Η Νίνα θα καταλάβει τον σκοτεινό ρόλο του Μαρμάρη και τους κινδύνους που παραμονεύουν;

Ελπίζω πως ναι. Υποψιάζεται ότι είναι μια σκοτεινή προσωπικότητα από τη στιγμή που έμαθε ότι αλλάζει συνέχεια ταυτότητες και σχεδόν θέλησε να τον διώξει από το ξενοδοχείο. Παρόλα αυτά, κάνει υπομονή και βολιδοσκοπεί την κατάσταση ενώ βλέπει ότι υπάρχει ενός είδους μεταχείριση της Πέλλας από τον άντρα.

Θα αντιδράσει;

Σίγουρα δεν θα ξεπεράσει εντελώς τα όρια αλλά θα τη συμβουλεύσει...

Τηλεοπτικά είστε παρούσα αλλά δεν ισχύει το ίδιο και θεατρικά, αν και το καλοκαίρι πρωταγωνιστήσατε στον «Ιππόλυτο». Σας λείπει η μυρωδιά του κλειστού θεάτρου;

Καθόλου (Γελάει). Κοιτάξτε να δείτε, είμαι μία ηθοποιός που έχω παίξει πάρα πολύ θέατρο, πάρα πολύ ωραίους ρόλους και πλούσιους. Είναι δύσκολο να κάνεις θέατρο κάθε βράδυ. Είναι επώδυνο. Είναι ένα καθημερινό live μπροστά στο κοινό και χρειάζεται μεγάλη πειθαρχία και μια συνεχή ανανέωση ώστε η παράσταση να μην είναι εργοστασιακή. Επειδή λοιπόν πέρασα αρκετούς μήνες προβών για τον «Ιππόλυτο» σε συνδυασμό με τα γυρίσματα της προηγούμενης σειράς (σ.σ. «Αυτή η νύχτα μένει») που έπαιζα και ταυτόχρονα ξεκινούσαν «Οι Πανθέοι», δεν μου λείπει κάτι. Είμαι γεμάτη. Επίσης, είναι μια συνειδητή απόφαση να κάνω μόνο τηλεόραση. Εάν επέλεγα να κάνω τηλεόραση και θέατρο, δεν θα είχα και προσωπική ζωή οπότε δεν έχεις προσωπικό χρόνο και ποτέ ρεπό.

Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας;

Θα ήθελα να συνεχίσω να κάνω τηλεόραση γιατί νιώθω ότι δεν έχω κάνει αρκετή και μου αρέσει πολύ. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να σκηνοθετήσω στο θέατρο και όχι κατά ανάγκη να παίξω.

Πιστεύετε στο timing;

Πιστεύω στο timing και στην τύχη. Συνήθως έχουμε στη ζωή μας αυτά που αντέχουμε να έχουμε. Η ζωή τα φέρνει όλα για κάποιον λόγο και εμένα δεν μου αρέσει να την πιέζω. Έχει το δικό της μαγικό τρόπο να ελίσσεται και απλά την ακολουθώ κάνοντας και τις δικές μου κινήσεις. Δεν επαναπαύομαι αλλά δεν είμαι και πιεστική.

