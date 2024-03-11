Η Μορφή του Νερού στο COSMOTE CINEMA 2HD, 11/03 στις 23:30

Ταινία φαντασίας αμερικανικής παραγωγής του 2017

Σκηνοθεσία: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο , Ηθοποιοί: Σάλι Χόκινς,Μάικλ Σάνον,Ρίτσαρντ Τζένκινς

Σε ένα μυστικό κυβερνητικό εργαστήριο της δεκαετίας του ’60, μια μουγκή και μοναχική καθαρίστρια αναπτύσσει ιδιαίτερη σχέση με ένα αλλόκοτο αμφίβιο πλάσμα, που αποτελεί ‘αντικείμενο’ φριχτών πειραμάτων… Η ταινία κέρδισε 4 Όσκαρ.

Ο Νονός στο COSMOTE CINEMA 2HD, 14/03 στις 23:55

Αστυνομικό Θρίλερ αμερικανικής παραγωγής του 1972

Σκηνοθεσία: Φράνσις Φόρντ Κόπολα , Ηθοποιοί: Μάρλον Μπράντο,Αλ Πατσίνο,Τζέιμς Κάαν

Η εγκληματική δράση της οικογένειας Κορλεόνε, μιας από τις ισχυρότερες οικογένειες της Μαφίας στη μεταπολεμική Νέα Υόρκη, σε μια αριστουργηματική ταινία που απέσπασε 3 Όσκαρ και προτάθηκε για 8 ακόμα χρυσά αγαλματίδια…

Αναμνήσεις μιας Γκέισας στο Netflix, από 15/03

H νεαρή Γιαπωνέζα, Chiyo Sakamoto, πωλείται από την εξαθλιωμένη οικογένειά της σε έναν οίκο γκεϊσών (okiya) για να τους στηρίξει. Στη συνέχεια εξελίσσεται στην πιο ξακουστή γκέισα με το ψευδώνυμο «Sayuri Nitta». Η κινηματογραφική μεταφορά της best-seller ιστορίας του Arthur Golden, εμπλουτίζει τη συλλογή της πλατφόρμας και μας βάζει σε έναν αλλιώτικο και σκληρό κόσμο.

