Πού να πάτε για το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς: Θέατρο, συναυλίες, εκδηλώσεις

Τρεις Ψηλές Γυναίκες: Η νέα παράσταση του Robert Wilson στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο διεθνούς φήμης Αμερικανός σκηνοθέτης Robert Wilson σκηνοθετεί το έργο «Τρεις Ψηλές Γυναίκες» του Edward Albee, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, με πρωταγωνίστριες τρεις εξέχουσες Ελληνίδες ηθοποιούς, τη Ρένη Πιττακή, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και τη Λουκία Μιχαλοπούλου. Δομημένο γύρω από τα θεμελιακά ερωτήματα του εαυτού και της θνητότητας, το σαρκαστικό έργο του Albee εμπνέεται από τον χαρακτήρα της δικής του μητέρας. Αντιμέτωπη πια με το τέλος του βίου της, περιβάλλεται από δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες παίρνουν τη μορφή του νεότερου εαυτού της.

Παραστάσεις: Από 24 Νοεμβρίου 2023. Πέμπτη & Παρασκευή στις 21:00 . Σάββατο στις 18:00 & 21:00. Τετάρτη & Κυριακή στις 19:00. Εορταστικό πρόγραμμα: Σάββατο 30/12, στις 18:00 και στις 21:00, Δευτέρα 1/1 στις 19:00

Εισιτήρια: Από 12€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Κεντρική Σκηνή «Δημήτρης Ροντήρης», Ηρώων Πολυτεχνείου 32 – Τηλ: 2104143310

Βασιλιάς Ληρ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά στο Εθνικό Θέατρο

Την τραγωδία του «Βασιλιάς Ληρ», το πιο «σκοτεινό» έργο της σαιξπηρικής δραματουργίας, παρουσιάζει, στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, ο σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς. Το έργο ακολουθεί το ταξίδι του Ληρ προς το σκοτάδι, την εσωτερική ερημιά και την τρέλα, μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να μοιράσει την επικράτειά του στις τρεις κόρες του. Η τραγωδία που θα ξετυλιχτεί δεν θα αφήσει αλώβητο κανέναν από τους ήρωες. Γραμμένο το 1608, το πιο σκοτεινό έργο της σαιξπηρικής δραματουργίας πραγματεύεται μεταξύ άλλων το ζήτημα της εξουσίας και της φθοράς που επιφέρει η απώλειά της και την πολυπλοκότητα των οικογενειακών σχέσεων. Με πολύτιμο αρωγό μια πολυεπίπεδη σκηνογραφία που επεκτείνεται ως τα έγκατα του κτηρίου Τσίλλερ και εγκολπώνει την τέχνη του κινηματογράφου με εκτεταμένη χρήση live video, ο σκηνοθέτης μάς παρασύρει σε μια καταβύθιση στον εγκέφαλο του Ληρ, ενός άντρα που παρέδωσε επιπόλαια την πρωτοκαθεδρία του, ενός παιδιού που ψάχνει μάταια να επανενωθεί με τη μητέρα, του σκληροτράχηλου πατριάρχη – θεματοφύλακα ενός άκαμπτου κώδικα που δεν διαφέρει από εκείνον μιας εγκληματικής οργάνωσης.

Αναλυτικά οι μέρες και οι ώρες των παραστάσεων εδώ. Εορταστικό πρόγραμμα: Σάββατο 30/12, 20:30 και Τετάρτη 3/1, 20:30

Εισιτήρια: 5-25€. Προπώληση: ticketservices.gr

Εθνικό Θέατρο – Κεντρική Σκηνή (Κτίριο Τσίλλερ), Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Αθήνα

Velocity Arena: I Hate Models, Lucia Lu, Nur Jaber στο Ο.Α.Κ.Α

To 2023 κλείνει με ένα τεράστιο Velocity Arena event, που φέρνει στην Αθήνα τον πιο σύγχρονο ήχο της techno, σε μια δυναμική συνεργασία των Blend Athens και Seds.Εκπροσωπώντας την αινιγματική δύναμη της techno, ο I Hate Models, ξεκίνησε το ταξίδι tου στη μουσική, με την κυκλοφορία του εξαιρετικού Persephone το 2015. Ο ταλαντούχος Γάλλος παραγωγός και DJ αψηφά τους κανόνες του είδους και υφαίνει απρόσκοπτα industrial, acid, EBM, trance και ψυχεδελικά elements στο ηχητικό του αποτύπωμα. Μαζί του η Nur Jaber, μια ιδιαίτερη περίπτωση DJ και παραγωγού με έδρα το Βερολίνο, που έχει το χάρισμα να δημιουργεί υπερβατικά ηχητικά τοπία και η Lucia Lu, το ανερχόμενο αστέρι στον ορίζοντα της ηλεκτρονικής μουσικής, που φέρνει μια νέα προοπτική στη σκηνή. Η μεταδοτική ενέργεια και ο καινοτόμος ήχος της έχουν ήδη γοητεύσει το κοινό σε όλη την Ευρώπη.

Σάββατο 30/12, 23:00.

Εισιτήρια: Θέσεις 40€, θέσεις booth 60€, θέσεις phase 2 vip 45€, τραπέζι booth για 8 άτομα 400€, τραπέζι vip για 8 άτομα 360€ (στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται φιάλη. Προπώληση: more.com

O.A.K.A.: Λεφ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη, Μαρούσι 151 23

