Οι ταινίες που θα δούμε το Σαββατοκύριακο σε TV και πλατφόρμες

Παγκόσμιος Πόλεμος Ζ στο COSMOTE CINEMA 1HD, 30/12 στις 23:00

Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής του 2013

Σκηνοθεσία: Μαρκ Φόρστερ , Ηθοποιοί: Μπραντ Πιτ,Μιρέιγ Ίνος,Τζέιμς Μπατζ Ντέιλ

Σε μια ανελέητη κούρσα ενάντια στο χρόνο, ένας πρώην υπάλληλος των Ηνωμένων Εθνών ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο, με σκοπό να σταματήσει μια θανατηφόρα επιδημία που απειλεί να αποδεκατίσει την ανθρωπότητα!

Καζίνο στο COSMOTE CINEMA 1HD, 31/12 στις 22:50

Αστυνομική ταινία αμερικανικής παραγωγής του 1995

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορτσέζε , Ηθοποιοί: Ρόμπερτ Ντε Νίρο,Σάρον Στόουν,Τζο Πέσι

Δύο μέλη της Μαφίας μετακομίζουν στο πολλά υποσχόμενο Λας Βέγκας. Στον επικίνδυνο υπόκοσμο της πόλης, θα βρεθούν μπλεγμένοι σε μπελάδες και τελικά θα τα θαλασσώσουν… ο καθένας με τον τρόπο του. Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ.

