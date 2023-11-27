Ο κόσμος είναι γεμάτος ψέματα και μυστικά και οι ήρωες φτάνουν στο χείλος του γκρεμού, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην αλήθεια, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η παραλίγο τραγική κατάληξη της συνάντησης του Κίτσου με τον Σολδάτο γίνεται η αφορμή για να αντιληφθεί ο Κίτσος τα λάθη του.

Αν και ο Σολδάτος του λέει ότι δεν θα πει τίποτα στη μητέρα του για να τον εκθέσει, ο Κίτσος ζητά συγγνώμη από τη Δέσποινα και τη διαβεβαιώνει ότι η ιστορία με τη Μάρμω έχει τελειώσει οριστικά…

Το πλαστό δαχτυλίδι, που παραλαμβάνει ο Ανδρέας του γεννά κάποια ερωτηματικά που η Χρυσοστόμη δεν είχε προβλέψει. Κι ενώ τα γενέθλιά του πλησιάζουν, ο Ανδρέας αρχίζει να υποπτεύεται πως μετά την απιστία της Μάρμως, ίσως υπάρχει στη ζωή του ένα ακόμα μεγαλύτερο μυστικό…

Η Μάρμω, στην προσπάθειά της να αποδείξει την αφοσίωσή της στον Ανδρέα, αποφασίζει να καλέσει όλους τους Πανθέους για να γιορτάσουν τα γενέθλιά του. Μ’ αυτή την πρόθεση προσεγγίζει και τον Κίτσο…

Τα νέα για τη σορό του Δημήτρη συνεχίζουν να προκαλούν αναστάτωση στο σπίτι του Ισίδωρου, καθώς ο Χρυσίνας αρνείται την απαίτηση των Πανθέων να θαφτεί στο κοιμητήριο του Γραμματικού. Η Θάλεια, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, βάζει σε κίνδυνο το γάμο της με τον Στέφανο…

Η Πέλλα, μετά από διαμεσολάβηση του Μαρμάρη, καταφέρνει να επισκεφτεί τη Ματούλα στη φυλακή και με πόνο ψυχής συνειδητοποιούν ότι πρέπει πια να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να είναι αγαπημένες. Είναι αργά όμως για να σωθεί η Ματούλα από την εξορία...

Θα μείνει πιστός ο Κίτσος στην απόφασή του να μείνει μακριά από τη Μάρμω ή η συνάντησή τους θα πυροδοτήσει και πάλι το πάθος τους;

Πόσο κοντά είναι ο Ανδρέας να ανακαλύψει την αλήθεια που τόσο καλά προσπαθεί να κρύψει η Χρυσοστόμη;

Τι θα κάνει η Θάλεια, μετά τα τελευταία νέα;. Θα προχωρήσει στο γάμο με τον Στέφανο ή θα μείνει πιστή στη μνήμη του Δημήτρη, αψηφώντας τα πάντα;

