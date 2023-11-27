Ο Μονομάχος: Με το βλέμμα στραμμένο στο μεγάλο χρηματικό έπαθλο - Δείτε το trailer

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται για ακόμα μια εβδομάδα τους υποψήφιους Μονομάχους που είναι αποφασισμένοι εκτός από το να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους, να δοκιμάσουν την τύχη τους και να διεκδικήσουν μέχρι και 100.000 ευρώ.

Το επεισόδιο ξεκινά με την Έλενα Κοτσιανού που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι έχοντας συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό των 2.591 ευρώ και με 76 ενεργούς αντιπάλους απέναντί της. Η Έλενα που είναι υπάλληλος σε ζαχαροπλαστείο, έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: τις τρεις βοήθειες που την κρατάνε μέσα στο παιχνίδι και επομένως στο... κυνηγητό για το μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Γρήγορα όμως, χρησιμοποιεί όλες τις βοήθειες και σε μια ερώτηση, αποφασίζει να ρισκάρει!

Ο Συμεών Στρούζος από τη θέση 7 αναδεικνύεται ο επόμενος Μονομάχος. Είναι φοιτητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και του αρέσουν τα αθλήματα ενώ ανάμεσα στους 100 αντιπάλους του βρίσκεται και η σύντροφός του Νεφέλη Μανώλη που κάθεται στη θέση 12. Στόχος του; Να κερδίσει και τους 100 προκειμένου να αγοράσει το πρώτο του αυτοκίνητο.

Πηγή: skai.gr

