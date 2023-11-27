Ένας έρωτας γεννιέται στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου».

Δύο πρώην αντίπαλοι έρχονται στο σημερινό επεισόδιο ως συμπαίκτες. Η Εύα, την πρώτη φορά, είχε μαγειρέψει με την καθοδήγηση της μητέρας της, Σωστιάννας ενώ ο Αποστόλης έδινε οδηγίες στον φίλο του Νίκο. Τότε ο Αποστόλης έχασε τα 1.000 ευρώ αλλά μάλλον κέρδισε την καρδιά της Εύας. Τώρα έρχονται, ως συμπαίκτες, να αντιμετωπίσουν τις προηγούμενες νικήτριες Έλλη και Κατερίνα.

Δείτε το trailer:

Η Έλλη και η Κατερίνα έχουν καταφέρει να κερδίσουν την προσοχή του Μάρκου λόγω του ιδιαίτερου τρόπου που μαγειρεύουν αλλά και θετικά σχόλια από τον Έκτορα ο οποίος τις έχει αναδείξει νικήτριες στα δυο προηγούμενα επεισόδια. Αυτή τη φορά οι δύο κολλητές θα μπουν στην κουζίνα για να φτιάξουν «ντομάτες γεμιστές με τονοσαλάτα και φρυγανισμένο ψωμί». Για ακόμη μια φορά τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλουν κι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Κατερίνα να αγχωθεί θέτοντας το πιάτο τους σε απόλυτο κίνδυνο. Θα σταθούν και αυτή τη φορά τυχερές;

Στην αντίπαλη ομάδα, η Εύα ρίχνει τον Αποστόλη στην κουζίνα και του ζητάει να μαγειρέψει ένα «διπλό burger με μουντιαλική σαλάτα». Θα καταφέρει ο Αποστόλης να κερδίσει τους αντιπάλους του ή θα χάσει και τη θέση του στην καρδιά της Εύας;

Και οι δύο ομάδες χάνουν τη συγκέντρωσή τους, η καθεμία για τους δικούς της λόγους, και τα πιάτα που φτάνουν μπροστά στον Έκτορα είναι σκέτη απογοήτευση. Ποιος τελικά θα κερδίσει τη σημερινή μαγειρική αναμέτρηση;

