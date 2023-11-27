Κολέτ στην ΕΡΤ2, 27/11 στις 22:00

Βιογραφικό δράμα, συμπαραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ, Ουγγαρίας 2018

Σκηνοθεσία: Γουός Γεστμόρλαντ, Πρωταγωνιστούν: Κίρα Νάιτλι, Ντομινίκ Γουέστ, Έλινορ Τόμλινσον, Ντενίζ Γκοφ, Φιόνα Σο

Η Κίρα Νάιτλι ενσαρκώνει την εμβληματική Γαλλίδα συγγραφέα της αβάν γκαρντ Κολέτ που, μέσα από το έργο της, έγινε σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης κατά τον 20ο αιώνα. Ο γάμος της με τον συγγραφέα Ανρί Γκοτιέ Βιλάρ (Ντόμινικ Γουέστ) την απομάκρυνε από την απλοϊκή ζωή της επαρχίας και την εισήγαγε στη θορυβώδη ζωή του Παρισιού, όπου και ανέπτυξε το συγγραφικό της ταλέντο μεταξύ άλλων.α πρώτα της βιβλία εκδόθηκαν με το ψευδώνυμο του άντρα της «Ουίλι» και έγιναν ανάρπαστα.

Cinderella Man στον ΣΚΑΪ, 28/11 στις 22:20

Κοινωνική, δραματική ταινία αμερικανικής παραγωγής του 2005

Σκηνοθεσία: Ρον Χάουαρντ, Πρωταγωνιστούν: Ράσελ Κρόου, Ρενέ Ζελβέγκερ, Πολ Τζιαμάτι

Η πραγματική ιστορία του Τζέιμς Μπράντοκ, ενός πυγμάχου, ο οποίος την περίοδο του Κραχ του ’29 αναγκάστηκε να ξανανέβει στο ρινγκ, προκειμένου να εξασφαλίσει την τροφή της οικογένειάς του καταφέρνοντας να γίνει όχι μόνο πρωταθλητής, αλλά και ίνδαλμα. Υποψήφιο για τρία Όσκαρ.

Στην Πύλη της Αιωνιότητας στην ΕΡΤ2, 30/11 στις 22:00

Βιογραφικό δράμα, συμπαραγωγής Ιρλανδίας, Ελβετίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, ΗΠΑ 2018

Σκηνοθεσία: Τζούλιαν Σνάμπελ, Πρωταγωνιστούν: Γουίλεμ Νταφόε, Όσκαρ Άιζακ, Ρούπερτ Φρεντ, Μαντς Μίκελσεν, Εμανουέλ Σενιέ, Ματιέ Αμαλρίκ, Νιλς Άρεστρουπ

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Τζούλιαν Σνάμπελ, υποψήφιος για Όσκαρ για την ταινία «Το Σκάφανδρο και η Πεταλούδα», μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή και το έργο του Βίνσεντ βαν Γκογκ, υπογράφοντας μία αριστουργηματική βιογραφία για τον ρόλο του δημιουργού και την τέχνη της ζωγραφικής. Η ταινία σκιαγραφεί τα χρόνια που ο κορυφαίος Ολλανδός ιμπρεσιονιστής Βίνσεντ βαν Γκογκ έζησε στην Αρλ της Γαλλίας, τότε που -μαγεμένος από το γαλλικό τοπίο και φως- δημιούργησε μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα του, όπως η «Έναστρη Νύχτα», το «Υπνοδωμάτιο στην Αρλ» και η σειρά «Ηλιοτρόπια», ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλα.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.