Οι ήρωες ζουν το σήμερα αψηφώντας τις συνέπειες ενώ το παρελθόν επιστρέφει για να φέρει νέα αναστάτωση στην οικογένεια, στο νέο διπλό επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι» απόψε στις 21.00.

Ο Κίτσος και η Μάρμω απολαμβάνουν τον χρόνο τους μαζί στη Σύρο, φοβούνται όμως πως κι αυτή τη φορά η ιστορία τους θα έχει ημερομηνία λήξης. Παρόλα αυτά, αποφασίζουν να αφήσουν στην άκρη τις ενοχές τους και να μην αναφερθούν ξανά στον Ανδρέα, όσο καιρό είναι μαζί στο νησί. Η Μάρμω θέλει να ζήσει το παρόν και να μη σκέφτεται τι θα γίνει στο μέλλον…

Τα νέα που μεταφέρει ο Μεταξάς από το εξωτερικό για την εξάπλωση του πολέμου, βυθίζουν τον Ανδρέα σε ανησυχία, τόσο για τη Μάρμω, που -όπως νομίζει- βρίσκεται μόνη της στο νησί, όσο και για το μέλλον της χώρας. Ζητά τη βοήθεια του Λουκά, της Σοφίας αλλά και του Φάνη, για να εξασφαλίσει τουλάχιστον τον έγκαιρο εξοπλισμό της κλινικής και της χώρας με τα απαραίτητα υλικά.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα από το διπλό επεισόδιο:

Η Δέσποινα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με το διαζύγιό της και επιστρέφει στο παλιό της σπίτι, αυτή τη φορά μαζί με τον Σολδάτο. Όμως, δεν έχει υπολογίσει την επιστροφή του Όμηρου Γαλάτη που κάνει την εμφάνισή του στην Αθήνα για να ταράξει και πάλι της ισορροπίες στη ζωή των Πανθέων…

Η Χρυσοστόμη, μετά το «προφητικό» όνειρο που είδε, μοιράζεται με τον Ισίδωρο την ανησυχία της πως ο Ανδρέας μπορεί να απατήσει τη Μάρμω! Ο Ισίδωρος, δεν μπορεί να συμμεριστεί την αγωνία της, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο άπιστος στην οικογένεια των Πανθέων…

Η Πέλλα, ανυποψίαστη για τους δεσμούς που ο Μαρμάρης διατηρεί στην Ασφάλεια, και τρομαγμένη από τα μυστικά του, τον καταγγέλλει. Όταν εκείνος το μαθαίνει, της αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα αλλά και το σκληρό του πρόσωπο. Οι απειλές που εκτοξεύει την τρομοκρατούν και την αναγκάζουν να πάρει μέρος στα σκοτεινά του σχέδια, για ακόμη μία φορά…

Δείτε το trailer:

Η Μερόπη εξηγεί στον Στάθη πως ο Δημήτρης είναι ζωντανός κι εκείνος την ξορκίζει να μην το ανακοινώσουν ακόμα στη Θάλεια. Έτσι, η Μερόπη αποφασίζει να μοιραστεί το νέο με τον Στέφανο, ο οποίος παθαίνει σοκ, ειδικά τώρα η σχέση του με τη Θάλεια πηγαίνει προς το καλύτερο, ενώ αμφιταλαντεύεται αν πρέπει να της πει την αλήθεια…

Μετά τον έλεγχο της ΦΙ.ΠΑΝ. από την εφορία, ο Φάνης αποφασίζει να αντεπιτεθεί με δόλιο τρόπο στον Βαλλίδη, για να του προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στην εταιρεία του. Παράλληλα, η Αλέκα φεύγει απ’ το σπίτι της και βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι της Λιάνας, που την προτρέπει να κάνει κάτι παράτολμο, γεγονός που προκαλεί το θυμό του Στάθη…

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

#Pantheoi

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.