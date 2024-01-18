«The Amazing Spider-Man»: Σπάνιο αντίτυπο του κόμικ πωλήθηκε 1,38 εκ. δολάρια!

Σπάνιο αντίτυπο του πρώτου τεύχους του «The Amazing Spider-Man» πωλήθηκε πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια. Το κόμικ, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1963, έφτασε το ρεκόρ των 1,38 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία.

Είναι ένα από τα δύο μόνο αντίτυπα του The Amazing Spider-Man No 1 που έχει χαρακτηριστεί σε «σχεδόν άριστη κατάσταση» από την υπηρεσία βαθμολόγησης κόμικς Certified Guaranty Company (CGC).

This auction was a history-maker. Example one of only two copies of The Amazing Spider-Man No. 1 graded CGC Near Mint/Mint 9.8, which realized a record-setting $1,380,000.

«Ήταν προφανές ότι αυτό το τεύχος Spider-Man ήταν μια ευκαιρία και η τελική τιμή το αντικατόπτριζε» δήλωσε ο Μπάρι Σάντοβαλ, αντιπρόεδρος της Heritage Auctions, της εταιρείας που διοργάνωσε τη δημοπρασία, σύμφωνα με το περιοδικό Fine Books.

Το αντίγραφο πωλήθηκε, σχεδόν, τρεις φορές περισσότερο από μια έκδοση σε «σχεδόν άριστη κατάσταση» που πωλήθηκε τον περασμένο Ιούλιο για 520.380 δολάρια (410.184 λίρες Αγγλίας).

Ο Πίτερ Πάρκερ και το alter ego του Spider-Man, που δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη Στιβ Ντίτκο και τον συγγραφέα Σταν Λι, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σε ένα τεύχος Αυγούστου του 1962 της σειράς ανθολογίας Amazing Fantasy, που εκδόθηκε από τη Marvel. Από τη σειρά «The Amazing Spider-Man» που κυκλοφόρησε λίγους μήνες αργότερα, εκδόθηκαν περισσότερα από 900 τεύχη έως το 2022.

