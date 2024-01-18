Ο Μονομάχος που αγγίζει το όνειρό του - Δείτε το trailer

Η Φωτεινή Κονσολάκη συνεχίζει δυναμικά από το προηγούμενο παιχνίδι και έχει καταφέρει με το σπαθί της να εξοντώσει 88 αντιπάλους – ανάμεσα σε αυτούς και τον σύντροφό της – και να κερδίσει μέχρι στιγμής 12.653 ευρώ!

Σήμερα λοιπόν, η 19χρονη Μονομάχος ενεργοποιεί τις δύο βοήθειες που έχει στη φαρέτρα της και μένει μόνο με έναν αντίπαλο. Θα βγει νικήτρια από αυτή την αναμέτρηση;

Ο Γιάννης Γιαλελής που κάθεται στη θέση 13, είναι ο επόμενος τυχερός που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου για να διεκδικήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα.

Είναι 27 ετών, μηχανικός υπολογιστών, και όνειρό του είναι να πάει στην Ισλανδία. Ο ίδιος κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και δείχνει να φτάνει όλο και πιο κοντά στην υλοποίηση του ονείρου του...

