Ο Μονομάχος που αγγίζει το όνειρό του - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 18.45 στον ΣΚΑΪ

φερεντίνος

Η Φωτεινή Κονσολάκη συνεχίζει δυναμικά από το προηγούμενο παιχνίδι και έχει καταφέρει με το σπαθί της να εξοντώσει 88 αντιπάλους – ανάμεσα σε αυτούς και τον σύντροφό της – και να κερδίσει μέχρι στιγμής 12.653 ευρώ!

Σήμερα λοιπόν, η 19χρονη Μονομάχος ενεργοποιεί τις δύο βοήθειες που έχει στη φαρέτρα της και μένει μόνο με έναν αντίπαλο. Θα βγει νικήτρια από αυτή την αναμέτρηση;

monomaxos

Δείτε το trailer:

Ο Γιάννης Γιαλελής που κάθεται στη θέση 13, είναι ο επόμενος τυχερός που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου για να διεκδικήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα.

monomaxos

Είναι 27 ετών, μηχανικός υπολογιστών, και όνειρό του είναι να πάει στην Ισλανδία. Ο ίδιος κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και δείχνει να φτάνει όλο και πιο κοντά στην υλοποίηση του ονείρου του...

https://monomaxos.skaitv.gr/

