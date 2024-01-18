Γαμήλιες ετοιμασίες έχουμε σήμερα στις 16.15 στο My Style Rocks και οι διαγωνιζόμενες γίνονται κουμπάρες.

Πώς θα επιλέξουν να εμφανιστούν αυτή την ημέρα και σε ποιο χώρο γίνεται η τελετή; Τα concept που θα δούμε είναι πολλά και ευφάνταστα!

Η Μορτασία επιστρέφει και μαζί με την Χριστιάννα είναι ήδη υποψήφιες προς αποχώρηση καθώς συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο έχουν την ευκαιρία να «σωθούν» αν κάποια από τις δύο στεφθεί νικήτρια της ημέρας.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή υπενθυμίζουν στις διαγωνιζόμενες πως η εμφάνισή τους δε θα πρέπει να επισκιάζει την πρωταγωνίστρια της τελετής, δηλαδή τη νύφη.

Και αυτή την εβδομάδα, η νικήτρια της ημέρας θα πρέπει να αφαιρέσει έναν βαθμό από συμπαίκτριά της. Ποια θα καταφέρει να φέρει το καλύτερο outfit;

Πηγή: skai.gr

