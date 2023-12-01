Οι KISS ετοιμάζονται για τις δύο τελευταίες συναυλίες τους στη Νέα Υόρκη, στο Madison Square Garden σήμερα 1 και αύριο 2 Δεκεμβρίου.

Πριν από τις συναυλίες, ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς κήρυξε την 30η Νοεμβρίου ως επίσημη «Ημέρα των KISS» στη Νέα Υόρκη.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, το Empire State Building φωτίστηκε προς τιμήν της μπάντας το βράδυ της 30ης Νοεμβρίου με τους φωτισμούς να συγχρονίζονται με το κλασικό «Rock & Roll All Nite» των KISS.

Σε όλη τη Νέα Υόρκη έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις αφιερωμένες στους KISS ενόψει των συναυλιών τα εισιτήρια για τις οποίες έχουν εξαντληθεί.

Οι θαυμαστές που ελπίζουν ότι το συγκρότημα θα καλωσορίσει πίσω τα αρχικά μέλη Έις Φρίλι και Πίτερ Κρις στη σκηνή στις συναυλίες πιθανότατα θα απογοητευτούν. Ο Φρίλι είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα» να εμφανιστεί στις συναυλίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

