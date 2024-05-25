Κατά 80% έχουν αυξηθεί οι θάνατοι στους άνω των 65, λόγω αύξησης της θερμοκρασίας, σύμφωνα με έκθεση του πανεπιστημίου του Ντίσελντορφ προς την Ευρωπαϊκή Διαβητολογική Εταιρεία που δημοσιεύθηκε πέρσι στο επιστημονικό περιοδικό, «Diabetologia».

Τη δυσάρεστη επισήμανση κάνει σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο FM και στην Τάνια Μαντουβάλου ο αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας διαβήτη του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, ο οποίος μάλιστα αναφέρει ότι αυτά τα νούμερα αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, επειδή αυξάνεται και η συχνότητα της επέλασης του καύσωνα. «Ενώ παλαιότερα οι ειδικοί υπολόγιζαν ότι θα είχαμε κάθε 100 χρόνια ένα κύμα καύσωνα άνω των 40 βαθμών Κελσίου, τώρα πλέον έχουμε κάθε 3,5 χρόνια τέτοια επεισόδια κλιματικής επιβάρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο». Την ίδια στιγμή η Ελλάδα σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στο «Lancet», ανήκει στις χώρες υψηλού κινδύνου, όπως λέει ο καθηγητής, «για όλα εκείνα τα νοσήματα που μεταφέρονται από τα έντομα, όπως είναι η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός κλπ. Και μάλιστα τα άτομα με διαβήτη κινδυνεύουν να νοσήσουν πιο βαριά».

Αύξηση στις εισαγωγές το Μάιο για τους διαβητικούς

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του ο καθηγητής επικαλούμενος μελέτη του υπουργείου Υγείας της Πολιτείας της Nέας Yόρκης που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στο επιστημονικό περιοδικό «Science of the Total Enviroment», ανέφερε ότι οι διαβητικοί, λόγω αύξησης της θερμοκρασίας τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αύξηση στις εισαγωγές κατά 4,5% και ειδικότερα το μήνα Μάιο, που επί της ουσίας είναι ο πρώτος ζεστός μήνας του έτους. Η μελέτη μάλιστα, αφορούσε δείγμα 137.794 εισαγωγών σε όλα τα νοσοκομεία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης την περίοδο 2013-2020. «Ειδικότερα, οι διαβητικοί που παρουσιάζουν νευροπάθεια με έλκη, έχουν συχνά υπογλυκαιμικά επεισόδια λόγω ασταθούς διαβήτη, νοσήματα που σχετίζονται με την αθηρωμάτωση, όπως είναι η υπέρταση, ή έχουν υποστεί ένα έμφραγμα, κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο».

Κάθε ένας βαθμός αύξησης της θερμοκρασίας αυξάνει σε δεκάδες χιλιάδες τα περιστατικά του διαβήτη τύπου 2 και της κύησης

Όλες οι ανασκοπήσεις, λέει ο καθηγητής Χαλβατσιώτης, συμπεραίνουν ότι κάθε ένας βαθμός αύξησης της θερμοκρασίας, αυξάνει σε δεκάδες χιλιάδες τα περιστατικά του διαβήτη τύπου 2 όπως και του διαβήτη της κύησης, επειδή αυξάνεται το φαινόμενο της ινσουλινοαντίστασης. «Η αφυδάτωση η οποία συμβαίνει το καλοκαίρι, μαζί με την αδυναμία της θερμορύθμισης και την πιθανότητα λήψης φαρμάκων, τα οποία επιτείνουν την αφυδάτωση, όπως είναι τα διουρητικά, οδηγούν πιο εύκολα στη δυσλειτουργία του μεταβολισμού, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυτές οι επιπλοκές. Το σίγουρο είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν το ποσοστό των διαβητικών, αλλά επιδεινώνουν και την καλή εικόνα τους». Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να μας οδηγήσουν, τονίζει ο κ. Χαλβατσιώτης, είτε σε επίπεδο Πολιτείας, είτε τοπικής αυτοδιοίκησης, ή κάθε έναν από εμάς, να παίρνει τα μέτρα που πρέπει, γιατί εκτός των άλλων, γνωρίζουμε ότι για την κλιματική αλλαγή, πολύ μεγάλη συμμετοχή έχει η χρήση των πετροχημικών, δηλαδή των πετρελαιοειδών ως ενεργειακό καύσιμο. «Αυτά τα καύσιμα εκτός από την αύξηση της θερμοκρασίας, και την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα και των αζωτούχων οξειδίων που κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα, παράγουν και πάρα πολύ μικρά σωματίδια, τα οποία μέσω του αναπνευστικού μας, μπορούν να μπουν στην κυκλοφορία του αίματος, να επηρεάσουν το νευροορμονικό μας σύστημα και έτσι να προκαλέσουν προβλήματα, όπως κακοήθειες, προβλήματα γονιμότητας, προβλήματα που σχετίζονται με άνοια, καρδιαγγειακά, προβλήματα στα έμβρυα, όταν αυτά τα σωματίδια εισέλθουν στον οργανισμό μιας εγκύου».

Όλα αυτά λέει ο καθηγητής αναφέρονται σε μία μελέτη του «Νew England Journal of Medicine», η οποία δημοσιεύτηκε το Μάρτιο «και ουσιαστικά έρχεται να προσθέσει και άλλες αιτίες κινδύνου από τη χρησιμοποίηση του πετρελαίου ως καύσιμο, αλλά και τη βιομηχανοποιημένη ζωή μας, γιατί πολλά από αυτά τα μικρά σωματίδια βγαίνουν από τα πλαστικά, τα εντομοκτόνα, τα καλλυντικά και από τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν αυτά τα ανθυγιεινά στοιχεία, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.