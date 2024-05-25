Άρτα: Συνελήφθη οδηγός που οδηγούσε μεθυσμένος στο αντίθετο ρεύμα

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας συνελήφθη ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, μέθη και για στέρηση άδειας οδήγησης.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς έγινε αντιληπτός από τους αστυνομικούς να οδηγεί φορτηγό αυτοκίνητο, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Άρτας Ιωαννίνων.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική συσκευή (αλκοολόμετρο), διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ενώ στερούνταν και άδειας οδήγησης.

Στον συλληφθέντα βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες τροχονομικές παραβάσεις και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

