Οι υπουργοί Οικονομικών της G7, που συναντήθηκαν στην Ιταλία, δήλωσαν σήμερα Σάββατο «αποφασισμένοι να αυξήσουν τις κυρώσεις» εναντίον του χρηματοπιστωτικού και οικονομικού τομέα της Ρωσίας για να «μειώσουν» τα έσοδά της, σύμφωνα με προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μεταξύ των τρόπων που εξετάστηκαν, οι υπουργοί, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους στη Στρέζα στις όχθες της λίμνης Ματζόρε (βόρεια), προτείνουν «να συνεχιστεί η στόχευση των ενεργειακών εσόδων της Ρωσίας και των μελλοντικών εξαγωγικών δυνατοτήτων της».

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υιοθετήσει μια σειρά κυρώσεων για να προσπαθήσουν να προκαλέσουν ασφυξία στη ρωσική οικονομία με μικρή ωστόσο επιτυχία μέχρι στιγμής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιβάλει 13 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τώρα εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε ένα νέο πακέτο κυρώσεων, που απαγορεύει τη μεταφορά του μέσω της ΕΕ.

Αυτό το νέο πακέτο κυρώσεων που συζητείται θα μπορούσε επίσης να επεκτείνει τη μαύρη λίστα της ΕΕ σε περισσότερες κινεζικές οντότητες που κατηγορούνται ότι προμηθεύουν στρατιωτικές τεχνολογίες στη Ρωσία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Αυτό το θέμα εξετάζεται επίσης στο προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος των Οικονομικών της G7, που επιβεβαιώνει ότι τα μέλη της "θα αντιταχθούν στις προσπάθειες αποφυγής ή παράκαμψης των κυρώσεων...".

Πηγή: skai.gr

