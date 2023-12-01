Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Πιάτα με προδιαγραφές αλλά χωρίς ένταση - Δείτε το trailer

Κάθε απόγευμα, δύο ζευγάρια μπαίνουν στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» και ξεκινούν για ένα μαγειρικό, διασκεδαστικό ταξίδι που δεν ξέρουν πότε θα τελειώσει. Στο σημερινό επεισόδιο, ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται για δεύτερη φορά τους Βαγγέλη και Χρήστο και καλωσορίζει τον Κώστα με τη μητέρα του, τη Στέλλα.

Δείτε το trailer:

Η συνεργασία τους την πρώτη φορά μπορεί να μην ήταν ιδανική όμως κατάφεραν να στήσουν πιάτο και μάλιστα αυτό, να κερδίσει. Σήμερα, ο Βαγγέλης οπλίζεται με υπομονή και ο Χρήστος μπαίνει στην κουζίνα για να φτιάξει με τον δικό του... μοναδικό τρόπο, «tom yum yum», μία ταϊλανδέζικη σούπα. Θα καταφέρει η εξωτική αυτή συνταγή να πάρει θετική κριτική από τον Έκτορα ή θα φύγουν με άδεια χέρια;

Ο Κώστας και η Στέλλα, μπαίνουν στην κουζίνα με ένα και μόνο σκοπό: στο τέλος του επεισοδίου ο Κώστας να πει «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Και οι δύο είναι αστυνομικοί και η σχέση μεταξύ τους μοναδική. Η Στέλλα τρέφει μεγάλη αδυναμία στο γιο της και εκείνος την ακούει με κλειστά μάτια. Το ίδιο σκοπεύει να κάνει όσο μαγειρεύει «μπριζόλες χοιρινές με μανιτάρια και πατάτες baby» ελπίζοντας να κάνει τη μαμά του περήφανη. Τι γνώμη όμως θα έχει ο Έκτορας για τις μαγειρικές δυνατότητες του αρχάριου Κώστα;

Τα πιάτα που φτάνουν μπροστά στον Έκτορα είναι στο ίδιο επίπεδο. Έχουν προδιαγραφές αλλά τους λείπει η ένταση που θα αποθεώσει τη γεύση. Άραγε, ποιο από τα δύο θα κερδίσει τα 1.000 ευρώ;

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.