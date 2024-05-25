«Η προοπτική ισχυρής ανάπτυξης της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας τα αμέσως επόμενα χρόνια αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία περίπου 55.000 νέων θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο», δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας σήμερα, Σάββατο 25 Μαΐου, σε πάνελ με θέμα «Αγορά εργασίας: Έλλειψη τεχνικού προσωπικού στον κατασκευαστικό κλάδο», στο πλαίσιο της 2ης Διεθνούς Έκθεσης «Μηχανήματα Έργων».

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Εργασίας, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η προοπτική ισχυρής ανάπτυξης της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας τα αμέσως επόμενα χρόνια αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό διαφόρων ειδικοτήτων. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι το σύνολο των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο θα αυξηθεί μέσα στην επόμενη διετία σε περίπου 250.000, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, επίπεδο που είναι κατά 50 έως 55 χιλιάδες εργαζόμενους υψηλότερο σε σύγκριση με το σύνολο της απασχόλησης το 2022».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας μεγάλος πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, «ο οποίος, τα τελευταία χρόνια, γνωρίζει μία πραγματικά αλματώδη ανάπτυξη». «Ειδικότερα, με βάση έρευνα του ΙΟΒΕ, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2024, η αξία παραγωγής του κλάδου των κατασκευών υπολογίστηκε για το 2023 στα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ, επίπεδο υψηλότερο κατά 84% συγκριτικά με το 2017. Η μεγάλη αυτή κινητικότητα στον κατασκευαστικό κλάδο είναι αναμενόμενη, λόγω της στρατηγικής πολιτικής της κυβέρνησης, με την οποία ανακτήθηκε η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονομία μας», σχολίασε ο υφυπουργός Εργασίας.

«Η κυβέρνησή μας γνωρίζει τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο και για μια ακόμα φορά η παρέμβασή της θα είναι άμεση και αποτελεσματική», σημείωσε ο κ. Σπανάκης και, εξειδικεύοντας στον τομέα της αρμοδιότητάς του, τόνισε: «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει στην πράξη ότι στο κέντρο της πολιτικής της είναι ο εργαζόμενος και ιδιαίτερα η υγεία και η ασφάλειά του. Με στόχο τη μέγιστη ασφάλεια των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων αυτών του κατασκευαστικού κλάδου, προχωρήσαμε σε σειρά θεσμικών πρωτοβουλιών, όπως: 1) Προβλέψαμε με υπουργική απόφαση την υποχρεωτική παύση των εργασιών σε βαριές εξωτερικές εργασίες στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων θερμικής επιβάρυνσης, 2) ενδυναμώσαμε το σώμα των τεχνικών ασφαλείας στο πεδίο της πρόληψης και της προστασίας, 3) επικαιροποιήσαμε για πρώτη φορά, μετά από 35 χρόνια, τον κατάλογο των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, 4) ενισχύσαμε τον ρόλο των ιατρών εργασίας, 5) αναβαθμίσαμε το επίπεδο επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων και διευκολύναμε το έργο των ιατρών εργασίας, ορίζοντας με εγκύκλιο συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης του ατομικού ιατρικού φακέλου των εργαζομένων».

